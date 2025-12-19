自由電子報
藝術文化

在城市遇見微型山水 「傅楓宸陶藝展」鶯歌陶博館即日起登場

2025/12/19 16:35

陶藝家傅楓宸以柴燒陶表現山水雕塑的系列創作。（記者翁聿煌攝）陶藝家傅楓宸以柴燒陶表現山水雕塑的系列創作。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館於即日起至明年1月11日展出陶藝家傅楓宸的「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」39組件作品，呈現陶藝的多元表現風貌，引領觀眾在城市中重新體會自然的靜謐與壯闊。陶博館長張啟文表示，傅楓宸從柴燒陶特有的肌理出發，製作了花器、茶碗以及山水雕塑的創作，融合器物的山石肌理，呈現出自然與人心之間的對話。

陶博館指出，傅楓宸學習美術的過程受傳統美學影響甚多，曾從事漫畫、插畫、攝影、美術主編等工作，自2016年接觸陶藝開始，將這些經驗轉化在柴燒陶塑創作之中，並創辦「折劍居柴陶工作室」，認為過往的實務經驗如同曾經用過的劍，只願折收鋒芒，期許自己在人生下半場再磨一劍，能泰然「倚石聽流泉」，獲致心中桃花源。

「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」39組件陶藝作品構築山水場景，引觀者尋幽訪勝。（記者翁聿煌攝）「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」39組件陶藝作品構築山水場景，引觀者尋幽訪勝。（記者翁聿煌攝）

傅楓宸的山水雕塑系列創作分別於2019年獲瑞士卡魯日國際陶藝競賽入選，2021年獲葡萄牙阿威羅國際陶藝競賽入選，逐漸受到國際矚目，《方山》、《圓山》系列作品，將自然岩石的肌理以陶土雕塑成形，以柴燒獨特的隨機自然燒成色澤，呈現在雕塑與茶器之上。

陶博館表示，《谿山行旅》系列作品透過陶藝構築山水場景，引觀者尋幽訪勝，在小徑轉折忽見涓流飛瀑的景致，心也跟著安靜了。傅楓宸希望觀者感受到「城市裡也能有的平靜」，這也是他多年來投入柴燒體悟出的心得，展名「臥石眠雲」象徵親近自然的山居生活節奏，傳達人在自然與內心之間找到片刻安穩。

「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」即日起至明年1月11日於陶博館1F陽光特展室展出，傅楓宸以柴燒陶表現山水雕塑的系列創作，歡迎大家於展覽期間蒞臨欣賞。更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

