藝文 > 即時

湖西鄉立圖書館動土 永續木構造打造澎湖中心點地標

2025/12/19 19:25

澎湖縣長陳光復與湖西鄉長陳振中共同動土，陳光復表示與陳振中再共同努力5年。（記者劉禹慶攝）澎湖縣長陳光復與湖西鄉長陳振中共同動土，陳光復表示與陳振中再共同努力5年。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷經換址、經費變更等多重難關，「湖西鄉立圖書館興建工程」終於在今（19 ）日於鼎灣基地舉行動土典禮。鄉長陳振中、縣長陳光復、議員吳政杰、許育愷、蔡清續議員服務處蔡清謀主任、蘇陳綉色、莊光大、呂黃春金、文化局長陳鈺雲等人共同見證與執鏟下，這座集結閱讀、永續與美學的綠色建築正式啟動興建。

鄉長陳振中表示，湖西圖書館新建案於2020年縣府協助公所向教育部爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫」，2021年原核定總經費為9,600萬元，由教育部補助7,600萬元、澎湖縣政府補助1,500萬元。然而，在2023年因噪音問題而決定異地變更基地，又面臨營建成本大幅上漲導致數次流標的困境，幸好在立委楊曜協調下基地變更完成，加上縣府、鄉公所預算挹注，才得以順利開工動土。

設在澎湖中心鼎灣文化園區的新圖書館建築共3樓，總面積1377.6 m²，設計理念融入了環境永續、生活美學的元素，採用鋼筋混凝土與木構複合的綠色建築工法。完工後將不僅是一個單純的閱讀空間，更兼具展覽、交流與多功能學習空間，預計將成為澎湖最具代表性的文化亮點之一。

湖西鄉長陳振中致贈龍門國小國樂隊獎學金，表彰全國比賽優異成績。（記者劉禹慶攝）湖西鄉長陳振中致贈龍門國小國樂隊獎學金，表彰全國比賽優異成績。（記者劉禹慶攝）

另外，動土焦點是充滿政治語言，湖西鄉長陳振中列入藍營縣長提名人選之一，縣長陳光復致詞時，希望2人再攜手努力5年，意指陳振中繼續連任湖西鄉長，自己則連任澎湖縣長，澎湖縣政府與湖西鄉公所繼續攜手合作。

