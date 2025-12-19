自由電子報
藝文 > 即時

「愛・愛爾蘭」國際文學大展登場 珍貴喬伊斯文物首度來台

2025/12/19 19:36

借自「蘇黎世喬伊斯基金會」的珍貴文物首度來台亮相，有喬伊斯《芬尼根的守靈夜》創作筆記、寫給兒子的明信片、寫給孫子的信件等。（台文館提供）。借自「蘇黎世喬伊斯基金會」的珍貴文物首度來台亮相，有喬伊斯《芬尼根的守靈夜》創作筆記、寫給兒子的明信片、寫給孫子的信件等。（台文館提供）。

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館今（19）日舉辦年度國際大展「愛・愛爾蘭－島至島的文學之愛展」開幕式，展出借自蘇黎世喬伊斯基金會，以及愛爾蘭國家圖書館、紐約公共圖書館授權複製的多項珍貴文物與手稿，透過手稿、信件、劇照與文物，並結合聲音、互動設計、動畫與沉浸式影像，引領觀眾走進愛爾蘭作家的創作歷程與思想脈動。

台文館「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展開幕典禮貴賓大合照。（台文館提供）台文館「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展開幕典禮貴賓大合照。（台文館提供）

展覽亮點包括首度來台展出的喬伊斯最後一部長篇小說《芬尼根的守靈夜》創作筆記、寫給兒子與孫子的信件、〈哥本哈根的貓〉手稿，以及與《尤利西斯》出版推手、巴黎莎士比亞書店創辦人希爾薇雅・畢奇往來信件，另展出喬伊斯曾使用的小手提箱與手杖。愛爾蘭國家圖書館提供蓋爾語資料與奚尼手稿授權複製，紐約公共圖書館則提供葉慈手稿與貝克特劇照，內容豐富而珍貴。

作家喬伊斯（James Joyce）使用的拐杖與手提箱首度來台亮相。文物借自「蘇黎世喬伊斯基金會」。（台文館提供）作家喬伊斯（James Joyce）使用的拐杖與手提箱首度來台亮相。文物借自「蘇黎世喬伊斯基金會」。（台文館提供）

開幕式由文化部常務次長徐宜君、國立台灣文學館館長陳瑩芳、前駐愛爾蘭大使楊子葆、台灣愛爾蘭研究學會理事長謝志賢等人共同揭幕。活動以愛爾蘭民謠豎琴演奏揭開序幕，並由《都柏林人》台語版譯者劉盈成朗讀〈兩位好漢〉片段，展現島嶼文學跨語言、跨文化的深層對話。

「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展入口意象以都柏林之貝克橋破題，以豎琴意象做為設計。（台文館提供）「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展入口意象以都柏林之貝克橋破題，以豎琴意象做為設計。（台文館提供）

徐宜君表示，文學是最具穿透力的文化媒介，台文館持續引介國際文學，深化台灣與世界的文化交流。台灣與愛爾蘭同為島嶼社會，雖地理距離遙遠，卻在殖民歷史、文化認同與語言處境上展現高度共鳴。本次展覽透過王爾德、葉慈、喬伊斯等作家的作品，呈現愛爾蘭如何將歷史創傷轉化為世界級文學能量，與台灣經驗形成對照。

「愛爾蘭語的消亡與復興」展區，呈現早期凱爾特人在大自然的生活型態。（台文館提供）「愛爾蘭語的消亡與復興」展區，呈現早期凱爾特人在大自然的生活型態。（台文館提供）

陳瑩芳指出，展覽構想早在疫情前即已醞釀，歷經借展與疫情挑戰，終於在文化部黑潮計畫支持下實現。展覽呈現愛爾蘭文學百年發展脈絡，涵蓋身分認同、語言復興與文化建構等重要議題，並介紹王爾德、蕭伯納、葉慈、喬伊斯、貝克特等經典作家，讓臺灣觀眾從他者經驗中看見自身歷史與情感。

走進「愛在文學復興濔漫時」展區，介紹19世紀末重要作家，重現當時都柏林街道景象。（台文館提供）走進「愛在文學復興濔漫時」展區，介紹19世紀末重要作家，重現當時都柏林街道景象。（台文館提供）

謝志賢表示，愛爾蘭文學在小國與邊緣語言處境中孕育出深刻而獨特的創作能量，從葉慈、喬伊斯到當代作家托賓、魯尼，皆與台灣文學經驗形成重要對話。

「愛・愛爾蘭－島至島的文學之愛展」即日起展出至2026年3月8日。詳詢上國立台灣文學館官網。

