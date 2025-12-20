台南蕭壠國際藝術村壓軸藝術展 來看來聽動態媒體藝術

大布幕呈現動態影像。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕2025年蕭壠國際藝術村壓軸藝術展《時間的浪紋》昨（19）日起在台南佳里蕭壠文化園區開展，由藝術家黃盟欽、陳永賢與陳昱榮策畫，集結國內、外13位藝術家錄像作品，透過動態媒體藝術的實踐與對話，探討影像如何介入社會、記憶與情感的脈動，讓觀眾看展體會重新定位自己在世界中的角色。

蕭壠國際藝術村壓軸藝術展《時間的浪紋》開展。（記者楊金城攝）

「時間的浪紋——202機動眼國際動態媒體藝術節」是以動態媒體藝術為展示內容，結合影像、聲音與科技，探索時間、記憶與身體感知，展場中透過巨型布幕，輪播著每件錄像作品。展覽探討時代的進步下，科技如何影響我們去認識眼前的世界，世界與生命也不斷地流動與變化，同時探討觀者個人與集體欣賞之間的差異及連結，帶領觀眾進入一種多層次的體驗場域。

觀眾看展，感覺新奇。（蕭壠園區提供）

「時間的浪紋」透過藝術家的動態媒體藝術展出，策展人陳永賢表示，機動眼國際動態媒體藝術節是滾動式的藝術節，2004年到台北，2008在鳳甲展出，滾動到世界各地皆會增加藝術家的創作，西班牙的展覽連結到世界各地的藝術家，這次使用藝術策展小組，串起不同的跨媒體平台。

藝術家Luca在開幕演出用音源使用系統做即興的演出，像是樂團演出的過程，使用抽象元素的噪音讓觀眾聽到不同的面相；台南市文化局文化園區管理科科長呂松穎說，展覽除了影像，還有許多聲音的實驗和創作，期待觀眾朋友可以透過聲音，來體驗不同的台南。

