走進新光三越A8探索茶香新境 TWG Tea台灣首間精品與外帶茗茶概念店亮相

〔記者周幸叡／台北報導〕台北信義區近日迎來全新的沉浸式品茗據點，TWG Tea台灣首間精品與外帶茗茶概念店，於新光三越A8館2樓盛大亮相，匯聚品牌經典茶款與精緻升級的外帶茗茶概念，打造城市生活中流動的奢雅茶香體驗，TWG Tea精品外帶茗茶概念店提供90款茗茶選擇，即日起至12月25日，推出外帶茗茶買1送1限定優惠，歡迎民眾攜伴前來同享冬日裡的暖心茶香。

這座光彩奪目的全新據點，是TWG Tea首次於台灣呈現的外帶茗茶空間概念設計，店內以品牌傳承的典雅底蘊融合現代設計語彙，為品茗鑑賞家帶來更細緻奢雅的購物與外帶茗茶體驗。空間中以明亮的紅與琥珀色調，交織黃銅鏡面的光影層次；雕塑感燈具與古董家具相互映襯，營造出恆久優雅的氛圍。蝕刻玻璃、義大利大理石與手工鍍金茶壺在金色光線下熠熠生輝，構築層次豐富且細膩迷人的感官旅程，引領來訪者走進TWG Tea的美學世界。

為呈現品牌橫跨頂級莊園、精選採收與獨家調配茶的珍稀收藏，TWG Tea精選90款茗茶，展現品牌千款茶品中備受喜愛的經典風味。升級的外帶茗茶概念，使奢雅融入現代生活的每一刻；即使在移動之間，也能從杯杯茶香中感受細緻風味。外帶茗茶兼具時尚外型與永續理念，採用可生物降解材質製成，亦可回收或進行居家堆肥，體現品牌將永續精神融入外帶茗茶設計的初衷。

TWG Tea強調，TWG Tea精品外帶茗茶概念店自2022年推出以來，已陸續進駐全球11處經典地標，成為嶄新的品茗文化據點。秉持品牌一貫的創新精神，以標誌性的鍍金茶壺為靈感打造全新外帶杯款；搭配專屬提袋與配件，使外帶茗茶成為日常奢雅的另一道風景。每杯外帶茗茶皆依循品牌嚴謹標準，以細緻沖泡工法與專用過濾水現泡，提供熱飲或冰飲選項，確保每一口皆為完美呈現。如今正式於台北新光三越信義新天地A8館隆重登場，邀請所有茶香愛好者一同鑑賞品味。

