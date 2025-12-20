台北凱撒迎新送舊 推「蛇馬都有」住房及「金馬報喜」外帶年菜

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」的精緻4人房適合一家大小。（台北凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕搶攻春節商機，台北凱撒大飯店推出多項專案與優惠，包括結合住宿、餐飲與娛樂體驗的「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」，以及77折早鳥價的「金馬報喜年菜外帶組」、送禮自用兩相宜的經典伴手禮。

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」附贈台北經典點心組，精選大稻埕老字號品牌點心，如百年餅店李亭香的平安龜，造型討喜，寓意闔家平安。（李亭香提供）

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」適用期間自2026年1月1日至3月15日，現已於官方網站獨家開放預訂。專案亮點之一「台北經典點心組」，精選大稻埕知名老字號如百年餅店「李亭香」、歷史逾一甲子的「黃長生藥行」等人氣點心，讓旅客在客房內即可細細品味台北獨有的在地風味與人情溫度。春節期間自2026年2月14至22日入住的旅客，將改為更具節慶儀式感的「新春好運零食組」。此外，專案還包含台北三創園區VIVELAND VR遊戲體驗券與飯店1樓的Drink Bar飲品兌換券；連住2晚再加贈CHECKERS自助早餐，讓旅客一次享受吃、喝、玩、樂的完整假期體驗。

台北凱撒王朝中餐廳精心設計「金馬報喜年菜外帶組」，即使在家也能享用星級美味年菜。（台北凱撒大飯店提供）

由王朝中餐廳推出的「金馬報喜年菜外帶組」亦同步登場。王朝中餐廳自創立以來已逾50載，是許多北車商圈上班族與老饕們口耳相傳的私房餐廳，也是無數家庭跨世代的團聚記憶。主廚團隊還原古早年味，從湯底熬製、海鮮火候到肉品醬汁皆延續傳統技法。此次外帶年菜組包含6人份、6道經典年菜：凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦、霸氣醬烤豬肋排、瑤柱雞汁長年菜、臘味八寶米糕，讓年夜飯在家享用，也同樣美味到位。凡於2026年2月1日前完成預訂與付款，即可享77折早鳥優惠價。

「金牌蘿蔔絲酥餅」為台北凱撒經典伴手禮。（台北凱撒大飯店提供）

此外，台北凱撒大飯店還推出多款熱門伴手禮。多年熱銷、連年獲獎的「金牌蘿蔔絲酥餅」以手工細切蘿蔔絲結合洋火腿、蝦米與特製辛香料製成；另一人氣品項「馳名港式蘿蔔糕」份量扎實、風味道地。兩款產品長年深受饕客喜愛，堪稱「伴手禮熱銷雙星」。更多相關內容詳詢台北凱撒官網。

