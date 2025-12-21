2026馬年好「芋」兆 南港老爺行旅攜手食芋堂推「芋見旅人」禮盒

南港老爺行旅攜手食芋堂，推出「芋見旅人」年節禮盒，1月15日前訂購享95折早春優惠。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026馬年轉眼將至，為了滿足旅人與企業的春節送禮需求，南港老爺行旅一馬當先推出「芋見旅人」年節禮盒。首度攜手芋頭甜品名店「食芋堂」，集結老爺酒店經典伴手禮「手工牛軋糖」與食芋堂人氣熱銷「芋豆椪」。讓濃郁芋香與溫潤奶香完美交織，為新的一年刻畫最甜蜜療癒的味覺記憶。凡於2026年1月15日前完成訂購，享有早春95折優惠，企業大宗採購滿20組以上，可享85折超值禮遇。

「芋見旅人」禮盒中包含老爺酒店「手工牛軋糖」10入，是老爺酒店經典伴手禮。（南港老爺行旅提供）

南港老爺表示，本次禮盒可說集結雙品牌熱銷商品，共同打造紫色甜點旋風，包含老爺酒店經典商品「手工牛軋糖」，嚴選奶油界LV美譽的法國Echire手工無鹽奶油，打造出濃郁且層次豐富的乳香，搭配上油脂醇厚、香氣逼人的澳洲頂級夏威夷火山豆，並以麥芽糖與海藻糖調和出柔和甜度，再佐以富士山天然水、溫泉鹽與鹽之花，帶出清爽尾韻，口感醇香鬆軟、香濃不黏牙，是許多海內外旅客來台指定必買的經典伴手禮之一。特別嚴選的「食芋堂」熱銷招牌商品「芋豆椪」，以多層次雪白酥皮，包覆綿密芋頭餡與台式經典綠豆沙，豆香與芋香交融、香氣濃郁卻絲毫不甜膩，扎實的口感在咬下時層層鋪展開來，留下恰到好處的芋頭香氣，絕對會讓芋頭控為之瘋狂。

請繼續往下閱讀...

「芋見旅人」禮盒精選食芋堂人氣商品「芋豆椪」4入，是芋頭控不容錯過的美味。（南港老爺行旅提供）

南港老爺進一步說明雙方合作契機：「持續挖掘在地文化魅力，向旅人傳遞獨特感受，是我們的品牌初衷。此次攜手深耕台北40年的糕餅老店『食芋堂』，不僅欣賞其專注細節的甜點職人本色，其長期與台灣芋農合作、堅持友善耕作與在地採購的精神，更與本館理念不謀而合。恰逢雙方品牌色皆為紫色，期盼透過這次『甜甜聯手』，共同創造一股紫色旋風！」更多相關內容詳詢南港老爺行旅官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法