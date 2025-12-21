自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

2026馬年好「芋」兆 南港老爺行旅攜手食芋堂推「芋見旅人」禮盒

2025/12/21 11:00

南港老爺行旅攜手食芋堂，推出「芋見旅人」年節禮盒，1月15日前訂購享95折早春優惠。（南港老爺行旅提供）南港老爺行旅攜手食芋堂，推出「芋見旅人」年節禮盒，1月15日前訂購享95折早春優惠。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026馬年轉眼將至，為了滿足旅人與企業的春節送禮需求，南港老爺行旅一馬當先推出「芋見旅人」年節禮盒。首度攜手芋頭甜品名店「食芋堂」，集結老爺酒店經典伴手禮「手工牛軋糖」與食芋堂人氣熱銷「芋豆椪」。讓濃郁芋香與溫潤奶香完美交織，為新的一年刻畫最甜蜜療癒的味覺記憶。凡於2026年1月15日前完成訂購，享有早春95折優惠，企業大宗採購滿20組以上，可享85折超值禮遇。

「芋見旅人」禮盒中包含老爺酒店「手工牛軋糖」10入，是老爺酒店經典伴手禮。（南港老爺行旅提供）「芋見旅人」禮盒中包含老爺酒店「手工牛軋糖」10入，是老爺酒店經典伴手禮。（南港老爺行旅提供）

南港老爺表示，本次禮盒可說集結雙品牌熱銷商品，共同打造紫色甜點旋風，包含老爺酒店經典商品「手工牛軋糖」，嚴選奶油界LV美譽的法國Echire手工無鹽奶油，打造出濃郁且層次豐富的乳香，搭配上油脂醇厚、香氣逼人的澳洲頂級夏威夷火山豆，並以麥芽糖與海藻糖調和出柔和甜度，再佐以富士山天然水、溫泉鹽與鹽之花，帶出清爽尾韻，口感醇香鬆軟、香濃不黏牙，是許多海內外旅客來台指定必買的經典伴手禮之一。特別嚴選的「食芋堂」熱銷招牌商品「芋豆椪」，以多層次雪白酥皮，包覆綿密芋頭餡與台式經典綠豆沙，豆香與芋香交融、香氣濃郁卻絲毫不甜膩，扎實的口感在咬下時層層鋪展開來，留下恰到好處的芋頭香氣，絕對會讓芋頭控為之瘋狂。

「芋見旅人」禮盒精選食芋堂人氣商品「芋豆椪」4入，是芋頭控不容錯過的美味。（南港老爺行旅提供）「芋見旅人」禮盒精選食芋堂人氣商品「芋豆椪」4入，是芋頭控不容錯過的美味。（南港老爺行旅提供）

南港老爺進一步說明雙方合作契機：「持續挖掘在地文化魅力，向旅人傳遞獨特感受，是我們的品牌初衷。此次攜手深耕台北40年的糕餅老店『食芋堂』，不僅欣賞其專注細節的甜點職人本色，其長期與台灣芋農合作、堅持友善耕作與在地採購的精神，更與本館理念不謀而合。恰逢雙方品牌色皆為紫色，期盼透過這次『甜甜聯手』，共同創造一股紫色旋風！」更多相關內容詳詢南港老爺行旅官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應