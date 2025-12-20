限制級
北捷連續攻擊 誠品南西店20日暫停營業最新聲明
北捷連續攻擊造成嚴重傷亡，事發地點誠品生活南西店20日將暫停營業。（翻攝自誠品生活臉書）
〔記者凌美雪／台北報導〕北捷台北車站與中山站昨（19）日發生隨機傷人事件，嫌犯張文最後於誠品生活南西店墜樓身亡。誠品生活於昨日晚間緊急停止營業並撤出所有人員；今日清晨，誠品再度發出聲明表示，誠品生活南西20日也將暫停營業一天。
聲明全文如下：
親愛的朋友們，
我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！
讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。
祝願大家
心意安寧 闔家平安健康
