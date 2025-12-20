明華園黃字戲劇團演出《三抄府》 12/26免費入場

「2025閩南傳統藝術巡演」26日晚在桃園慈護宮廟埕廣場登場，邀請明華園黃字戲劇團演出精采好戲《三抄府》。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025閩南傳統藝術巡演」26日（星期五）晚間7點將在桃園慈護宮廟埕廣場熱鬧登場，邀請明華園黃字戲劇團演出精采好戲《三抄府》，《三抄府》講述戰國時代，孫臏、龐涓同門師兄弟故事，全劇唱作俱精，優美的身段與唱腔，展現歌仔戲的絕佳魅力。

明華園黃字戲劇團由明華園第三代陳子陽領軍，於1999年成軍，活躍於民間節慶廟會、建醮慶典、文化場域演出，也曾應大專院校邀請演出與師生交流，累積豐富的演出經驗，表演形式不僅沿襲南部歌仔戲外台戲「緊、迭、快」的演出方式，並結合現代劇場的觀念，融入許多新式的表演風格與型態。

故事起自孫臏與龐涓都鬼谷子徒弟，但龐涓忌憚孫臏的才能，在龐涓擔任魏惠王將軍後，派人將孫臏騙至魏國，且捏造罪名將孫臏處以臏刑，孫臏為了保住性命開始裝瘋，魏國大夫朱亥對其施以援手，將孫臏帶回家中，卻引得龐涓多次抄府，也是《三抄府》由來。

活動詳細資訊可至文化局官網https://culture.tycg.gov.tw/；桃園閩南文化臉書粉絲專頁https://reurl.cc/bln34d 查詢。

