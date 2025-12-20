自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新竹縣喜閱節暨閱讀嘉年華 各校精彩呈現多元文化魅力

2025/12/20 15:55

新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，今天在文化局圖書館及文化廣場熱鬧登場，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉；職棒球星宋晟睿應邀參與講座，並頒發球芽基金獎學金等獎項。

喜閱節暨閱讀嘉年華以「多元文化」為主軸規畫趣味闖關，帶領民眾探索世界與台灣多元文化樣貌，並揭開一段被遺忘的祕密──「幽靈書頁」，象徵被人類忽略卻默默守護文化記憶的角色。哇哈哈劇團也帶來的《書海奇緣》、《來自彩色村的信》，還有身聲劇場演出《希望之翼》等閱讀劇場。

職棒球星宋晟睿（左）應邀參與講座，並頒發球芽基金獎學金等獎項。（記者廖雪茹攝）職棒球星宋晟睿（左）應邀參與講座，並頒發球芽基金獎學金等獎項。（記者廖雪茹攝）

今天同時整合公共圖書館系列活動，包含人氣職棒選手閱讀講座、戲團表演、舊事生活文創市集等多元展區，結合閱讀與解謎、表演及生活美學。會中也進行閱讀與終身學習表揚，邀請球星宋晟睿參加，並頒發球芽基金獎學金、推動閱讀有功學校、公共圖書館借閱績優、終身學習及家庭教育績優團體、樂齡學習志工及兒童文學獲獎者等，感謝各界共同為新竹縣閱讀教育扎根。

副縣長陳見賢表示，閱讀是充實知識的基礎，而全縣借閱率在全國是名列前茅，今年在議會的支持下，投入1580萬元經費添購優質好書，充實國中小圖書館藏，提升書生比，縮短城鄉資源差距；同時，文化局不斷優化公共圖書館環境與設備，新竹縣立總圖書館也將在明年開館，期讓閱讀資源更均衡、更可近。

教育局長蔡淑貞表示，新竹縣近年積極推動閱讀教育，包含建置20校愛的書庫、41校社區共讀站及10座玉山圖書館，推動主題晨讀與主題閱讀課程、導入數位閱讀平台，並結合在地文化、客家與多元族群議題，培養學生跨領域閱讀能力。

新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）新竹縣2025喜閱節暨閱讀嘉年華，結合閱讀、表演、闖關與市集，各校展現「多元文化」的閱讀主題，吸引許多親子共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應