藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化就是台灣的名片 「台灣自己館」跨國行動成果回到台南

2025/12/20 16:05

「台灣自己館感謝分享展」系列照片掛在老屋斑駁牆面出，更顯不畏困難的台灣精神。（記者洪瑞琴攝）「台灣自己館感謝分享展」系列照片掛在老屋斑駁牆面出，更顯不畏困難的台灣精神。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025大阪世界博覽會，台灣因無法以「國家」身分參與，民間團體自主發起文化行動。由多個台日團體共同組成的「台日共丸聯盟」，推動長達8個月的「台灣自己館」行動，並由台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮擔任「台灣自己館」領銜發起人，自今年2月號召社會響應，集結超過百位來自台灣、日本的文化、藝術與公民夥伴，以民間力量向世界發聲。

「台灣自己館感謝分享展」今日在商滿生紀念館開展。（記者洪瑞琴攝）「台灣自己館感謝分享展」今日在商滿生紀念館開展。（記者洪瑞琴攝）

「台灣自己館」行動在日本引起國際關注，也同步於台灣各地展開串連，行動版圖更延伸至美國紐約與歐洲瑞士，整個跨國行動於11月27日圓滿落幕。團隊特別於今（20）日至28日回到台南舉辦「台灣自己館感謝分享展」，完整呈現多元成果，向一路同行與支持的夥伴致意。

台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮擔任「台灣自己館」領銜發起人，積極為台灣發聲。（記者洪瑞琴攝）台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮擔任「台灣自己館」領銜發起人，積極為台灣發聲。（記者洪瑞琴攝）

書寫行動核心精神「台灣自己館」的鄭邦鎮，今日現場揮毫寫下「台日共丸、台世共丸」，強調台灣主體精神正透過民間行動走向世界。藝術家陳建大明分享，透過藝術展覽與跨國交流，持續擴展台日民間連結，讓文化成為彼此堅實的後盾。

「月亮上的台灣」裝置藝術在世界各地展出。（「台日共丸聯盟」提供）「月亮上的台灣」裝置藝術在世界各地展出。（「台日共丸聯盟」提供）

策展人商毓芳表示，策展期間獲得日本各界朋友相挺支持，其中「月亮上的台灣」裝置藝術，將於日本岡山宇野港的台灣館永久展示。她也分享親身經驗，由於近期台日關係升溫，中日關係緊張氛圍，曾被誤解是「中國人」遭白眼，表明「我是台灣人」後，對方立刻豎起大拇指；在美容院聊天時，對方得知她來自台灣，也隨即卸下緊張、露出笑容，顯見台日民間友好情誼深厚。

「台灣自己館感謝分享展」邀請參與的創作者與藝術家共同聯展，內容涵蓋影像、建築、繪畫、攝影、音樂、舞蹈、講座及新書發表，每日安排不同主題。展覽作品義賣所得將全數捐回「台灣自己館」計畫，作為未來持續推動行動的力量。

商滿生紀念館開啟老屋再造新生命，即將告一段落，未來會有新面貌。（記者洪瑞琴攝）商滿生紀念館開啟老屋再造新生命，即將告一段落，未來會有新面貌。（記者洪瑞琴攝）

展覽結束後，「商滿生紀念館」也將完成階段性任務，由屋主收回進行整修。商毓芳表示，這是紀念館最後1檔展覽，藉此向3年多來支持老屋與行動的朋友告別；她相信，「台灣自己館（管）」是台灣人世代持續追求與實踐的價值。

