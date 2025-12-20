自由電子報
藝文 > 即時

守護國寶黃土水「甘露水」 國美館打造「抗921地震等級」展台

2025/12/20 18:18

國美館特別為「甘露水」設立獨立常設展示廳，文化部政務次長李靜慧（右2）、醫師張鴻標家屬代表（右3）、及國美館長陳貺怡（右1）出席開幕。（記者蔡淑媛攝）國美館特別為「甘露水」設立獨立常設展示廳，文化部政務次長李靜慧（右2）、醫師張鴻標家屬代表（右3）、及國美館長陳貺怡（右1）出席開幕。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藝術家黃土水的重要巨作「甘露水」，文化部2023年指定為「國寶」，交由國立臺灣美術館典藏管理，國美館特別設立獨立常設展示廳，因應台灣地震帶環境，首度結合跨域整合的隔震技術，創下國內「隔震系統」製作大型雕塑展台的先例，可削減約9成振動程度，在強烈地震下也能降低雕塑傾倒風險，守護國寶，也樹立防災展示的新標竿。

國寶「甘露水」常設展示廳開幕，創國內「隔震系統」製作大型雕塑展台。（國美館提供）國寶「甘露水」常設展示廳開幕，創國內「隔震系統」製作大型雕塑展台。（國美館提供）

文化部政務次長李靜慧、醫師張鴻標家屬代表及國美館長陳貺怡出席開幕，李靜慧推祟台灣藝術家黃土水為台灣第1位留學日本研習雕塑的藝術家，更締造連續4次入選日本官辦展覽「帝國美術展覽會」的輝煌成就，短暫的36載歲月卻締造了藝術的璀璨成就，為台灣留下不朽的國寶珍品，是台灣藝術及雕塑創作的先驅。

國美館為「甘露水」特別設立獨立常設展示廳，打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間。（國美館提供）國美館為「甘露水」特別設立獨立常設展示廳，打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間。（國美館提供）

「甘露水」是黃土水1919年的創作，於1921年入選日本「帝國美術展覽會」第3回，在當時，即便日本雕刻界也少有以女性裸體為主體的作品，這件與東方女性約等身的大理石雕作品，頭部仰起、眼睛微閉、雙腿交叉站立，雙臂微張輕撫背靠底座的儀態，展現了堂堂自信的迎向陽光或雨露潤澤的儀態。

國美館為「甘露水」特別設立獨立常設展示廳，打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間。（國美館提供）國美館為「甘露水」特別設立獨立常設展示廳，打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間。（國美館提供）

黃土水離世後，「甘露水」由其夫人黃廖秋桂於1931年致贈予剛落成的台灣教育會館（現為228國家紀念館），隨著殖民時代落幕，加諸複雜的政治因素，「甘露水」流落街頭，遭受潑墨、遺棄，當時幸有醫師張鴻標家族保存逾60年，直到2021年在總統蔡英文的見證下，張鴻標家族無償歸還國家，「甘露水」從蒙塵封存到重生。

「甘露水」是大理石雕塑巨作，國美館除了打造沉穩、寧靜、高雅的獨立空間，並依據嚴謹的文物耐震需求，委請國內專業結構技師與耐震技術團隊，設計內置具阻尼與自復位功能的精密元件，透過真實的地震歷史資料及國際標準震波模擬測試，台座能在一般地震下削減約9成的振動程度，即便遭遇如921地震的嚴苛考驗，也能有效減少近7成的振動量，大幅降低雕塑傾倒的風險。

國美館說，規劃「國寶『甘露水』常設展示廳」，除了呈現「甘露水」優雅、神聖的獨特氣質，並兼顧機能與空間整合，於不干擾視覺的前提下提供隱形防護，展現國美館對國寶作品的守護決心。

