藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

整建前的深情告白 台南文化中心41年回憶化為「南火之誕」光影展

2025/12/20 21:18

不是只有聖誕樹！台南文化中心以鳳凰木、椰林打造「南火之誕」光影耶誕。（南市文化局提供）不是只有聖誕樹！台南文化中心以鳳凰木、椰林打造「南火之誕」光影耶誕。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不是只有耶誕樹！台南文化中心41年來陪伴無數民眾走過戲劇、舞蹈與表演藝術的重要時刻。在場館即將於明年展開整建之際，文化中心攜手艸非火 Fake Fire Atelier 與影像設計團隊光滿樓 LightFull Studio，推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，以藝術向這座文化地標致意，也為嶄新篇章留下溫暖註記。

台南文化中心將41年回憶化為「南火之誕」光影展。（南市文化局提供）台南文化中心將41年回憶化為「南火之誕」光影展。（南市文化局提供）

作品以「台南的日常」為策展起點，入口拱門以台南傳統氖氣霓虹老師傅手工打造的霓虹燈線迎賓，宛如城市時光隧道。沿椰林大道前行，高聳椰樹象徵城市支柱，回應日治時期都市規劃記憶，作品《椰誕》讓椰林在聖誕節慶中被重新喚醒，光影中流轉著祝福與回憶。

場域核心則以鳳凰木取代傳統耶誕樹，枝葉如火，象徵青春、家庭與情感記憶，《南火》成為承載城市願望的重要意象。舞台作品《水生》以水波紋為視覺核心，隱喻文化中心如城市文化源頭，長年孕育創作能量。

台南文化中心「南火之誕」光影展，融入南市鳯凰樹意象。（南市文化局提供）台南文化中心「南火之誕」光影展，融入南市鳯凰樹意象。（南市文化局提供）台南文化中心「南火之誕」光影展，以椰樹造型設計。（南市文化局提供）台南文化中心「南火之誕」光影展，以椰樹造型設計。（南市文化局提供）

南市文化局長黃雅玲表示，這次策展以椰林大道、鳳凰木等在地意象重新詮釋聖誕儀式感，並透過與南大附小、文化中心志工及市民共創與照片募集，邀請民眾成為作品一部分，延續城市與人的情感記憶。

展期自今（20）日至明（2026）年3月3日，每日下午5時至晚間10時於文化中心星光音樂廣場點燈，邀請大家在歲末年終走進熟悉場域，留下屬於台南的耶誕記憶。

