嘉義同鄉會等情義贊助 紙風車水上演出3,000人同樂

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航抵達嘉義縣水上鄉南靖國小演出。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在嘉義旅北同鄉等各界熱情贊助下，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航20日晚上來到嘉義縣水上鄉南靖國小，帶來《台灣幻想曲》劇碼，贊助者社團法人新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗、奧迪北區公司董事長劉明松與縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭及文化基金會執行長陳尚雍等人，陪伴3,000位大小朋友共度歡樂的週末夜晚。

嘉義縣長翁章梁（左）感謝各界情義相挺，幫孩子們圓夢。（記者蔡宗勳攝）新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁指出，這場演出要特別感謝財團法人新北市嘉義同鄉會、財團法人王萬進基金會、台奧北區股份有限公司、奧迪北區股份有限公司及李少桓等各界共同贊助，讓這場活動得以在嘉義縣演出。值得一提的是，在嘉義朴子市旅北子弟

劉德宗登高一呼，獲得大家熱烈迴響，連花蓮旅外鄉親劉明松都打破地域界線情義相挺。

雙頭龍追擊唐吉訶德，大小朋友紛紛幫唐吉訶德加油。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁表示，《台灣幻想曲》是國家劇院等級的兒童劇，讓大家瞭解自己生長土地的風土人情，以及劇中傳遞的勇敢與關懷，希望小朋友在歡樂中學習與成長，也要抱著對爸爸媽媽爺爺奶奶感恩的心，才能一起在這裡同歡。

雙頭龍出擊，觀眾驚叫連連。（記者蔡宗勳攝）雙頭龍攻擊唐吉訶德，場面相當緊張。（記者蔡宗勳攝）

《台灣幻想曲》透過戲劇張力，讓孩子們了解永續的價值和意義，共有五段組合劇碼。其中〈唐吉軻德〉鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；〈身體練習曲〉結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；〈剩食的逆襲〉以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物的觀念；〈後山天使〉講述美國醫師「譚爸」譚維義至偏鄉行醫的故事；壓軸的〈慶典的喜悅〉是魔法般的黑光秀，台下觀眾驚讚聲連連，為活動掀起最後高潮。

