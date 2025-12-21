自由電子報
自由藝文
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林培育台語家庭居全國之首 縣府透露中央擬提高補助協助推動

2025/12/21 18:24

成果會有親子上台展現計劃培育成果。（記者李文德攝）成果會有親子上台展現計劃培育成果。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕為強化母語傳承，文化部推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣府今（21）日辦推動成果發表會，全國共有7,705戶參與計畫，雲林占17.9％，居全國之首，甚至有國中生已通過台語認證考試。縣府表示，中央肯定雲林推動台語復興，預計編列700萬元經費，盼讓雲林續推台語政策。

文觀處指出，根據根據主計總處2020年的人口及住宅普查統計，主要使用語言為國語者占 66.4%，台語則占 31.7%，其中65歲以上會講台語比例有65.9%，但6到14歲學童僅剩7.4%，因此文化部推動「培育台語家庭計畫」，盼從家庭出發，讓台語再度融入日常，此計劃雲林縣部分委由台灣悅讀人教育發展協會推廣。

雲林縣培育台語家庭位居全國之首，文化部預計明年提高補助，預計編列700萬元讓雲林加強推廣。（記者李文德攝）雲林縣培育台語家庭位居全國之首，文化部預計明年提高補助，預計編列700萬元讓雲林加強推廣。（記者李文德攝）

協會理事長吳麗春表示，台語家庭培育計畫設計2種參與模式，不會說的「台語學習家庭」、會聽說的「台語文化家庭」，只要是同一家庭兩代以上的家人，可上文化部指定網站登錄，參加課程集點，累計達20點並通過檢定，分別可得500、1,200元獎勵金。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣今年成功徵集1,371戶台語家庭，在全國共7,705戶參與家庭中，占比高達17.8％，居於全國之冠，展現雲林民眾對於台語復興的熱情。

陳姓國中生表示，以往和爸在家裡都是以國語溝通，原抱持單純參加的心態，但透過繪本、歌唱、台語桌遊等課程，逐漸發現台語之美， 現在除了能夠流利用台語和長輩溝通，更是通過台語語言能力考試；黃姓家長表示，小孩和外公有通話習慣，但都國、台摻半，透過台語家庭培育後，已能全程用流利台語和外公對談，也著實上長輩感到驚喜。

雲林縣長張麗善表示，文化部肯定雲林縣推動台語的成果，已預計明年度編列700萬元的補助上限，協助雲林縣持續推廣，是直轄市外獲得補助上限金額最高縣市，將持續投入資源讓台語成為大家自然開口的重要語言。

