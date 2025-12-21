從田間到展場！玉米籜工藝於雲林歷史建築虎尾出張所所長宿舍展出

張婉玉（右3）受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林元長玉米籜藝師張婉玉，投入玉米葉工藝近十年，也將手藝拓展是樂齡學習中心等單位，今（21）日起至明年1月11日受台灣公益CEO協會之邀，在歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展，免費觀展。張婉玉表示，逾50件作品中穿插了由70至90歲長輩的手藝，盼讓各界看見農廢也有一片春天。

張婉玉受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展，超過50件作品聚焦生活日常。（記者李文德攝）

張婉玉為解玉米葉存廢問題，無師自通自學近十年，以玉米葉製作工藝品並在子茂村成立玉米籜回收站，邀請社區長輩一同加入行列，甚至在樂齡學習中心、社區大學舉辦課程，讓民眾看見農業廢棄物重獲新生的機會。

張婉玉表示，此次受邀展覽，將主題訂為「籜的美好日常」，分為家的餐桌、慢生活所在、情感核心、生成中的工藝及陪伴日常共5展區，超過50件玉米葉工藝品，更是穿插的長輩親手製作的玉米葉花朵，盼展品透過如家般的生活空間，讓作品不再被定義為成果，而是成為日常一部分，與人共好共存。

作品融入長輩製作的玉米葉花朵。（記者李文德攝）

長輩陳春蕙表示，沒想過玉米葉能有全新面貌與大家見面，現在和張老師學習的藝品自己都會稱為「我的玩具」，希望作品能夠讓民眾感受到日常生活。

CEO協會秘書長林淑娥表示，此檔展覽是協會正式接下出張所所長宿舍維護管理權的暖身場，希望讓民眾更對這處歷史建築更了解，也盼打造成「昭和風」的生活體驗館，明年度展覽更會貼近當地生活及文化，開春展覽將台灣古地圖作為特展。

