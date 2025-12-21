自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

從田間到展場！玉米籜工藝於雲林歷史建築虎尾出張所所長宿舍展出

2025/12/21 18:30

張婉玉（右3）受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展。（記者李文德攝）張婉玉（右3）受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林元長玉米籜藝師張婉玉，投入玉米葉工藝近十年，也將手藝拓展是樂齡學習中心等單位，今（21）日起至明年1月11日受台灣公益CEO協會之邀，在歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展，免費觀展。張婉玉表示，逾50件作品中穿插了由70至90歲長輩的手藝，盼讓各界看見農廢也有一片春天。

張婉玉受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展，超過50件作品聚焦生活日常。（記者李文德攝）張婉玉受邀到歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦特展，超過50件作品聚焦生活日常。（記者李文德攝）

張婉玉為解玉米葉存廢問題，無師自通自學近十年，以玉米葉製作工藝品並在子茂村成立玉米籜回收站，邀請社區長輩一同加入行列，甚至在樂齡學習中心、社區大學舉辦課程，讓民眾看見農業廢棄物重獲新生的機會。

張婉玉表示，此次受邀展覽，將主題訂為「籜的美好日常」，分為家的餐桌、慢生活所在、情感核心、生成中的工藝及陪伴日常共5展區，超過50件玉米葉工藝品，更是穿插的長輩親手製作的玉米葉花朵，盼展品透過如家般的生活空間，讓作品不再被定義為成果，而是成為日常一部分，與人共好共存。

作品融入長輩製作的玉米葉花朵。（記者李文德攝）作品融入長輩製作的玉米葉花朵。（記者李文德攝）

長輩陳春蕙表示，沒想過玉米葉能有全新面貌與大家見面，現在和張老師學習的藝品自己都會稱為「我的玩具」，希望作品能夠讓民眾感受到日常生活。

CEO協會秘書長林淑娥表示，此檔展覽是協會正式接下出張所所長宿舍維護管理權的暖身場，希望讓民眾更對這處歷史建築更了解，也盼打造成「昭和風」的生活體驗館，明年度展覽更會貼近當地生活及文化，開春展覽將台灣古地圖作為特展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應