好消息！ 橘色惡魔衛武營音樂會 下午2:30直播看這裡
橘色惡魔首登衛武營演出，圖為同根生樂團團長探班。（文化總會提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕2022年，京都橘高校吹奏樂部獲邀來台，成為首個在台灣國慶日演出的國外表演團體，掀起「橘色旋風」，；翌年12月，再度受民間單位聯合邀請來台參與多場演出，更在台灣舉辦首場單獨售票音樂會，留下珍貴的台日回憶。
在文化總會安排下，今年12月，京都橘高校吹奏樂部再度獲邀3度來台，除多場戶外演出，也於今日登上南台灣第一座的國家級表演藝術場館衛武營音樂廳，舉辦售票音樂會，打造一場結合台日音樂與文化交流的國際盛事。
文總稍早前表示，沒辦法到現場為橘高校應援的朋友，可鎖定Hami Video線上直播：（https://cht.tw/x/9i31y）或（訂閱頁｜https://cht.tw/x/9i32f）
