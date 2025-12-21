自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

橘色惡魔神秘大咖粉絲現身衛武營 圓夢共演〈Swing Swing Swing〉

2025/12/21 14:41

在文化總會安排下，A Root同根生團長與橘色惡魔夢幻合體。（文化總會提供）在文化總會安排下，A Root同根生團長與橘色惡魔夢幻合體。（文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年同根生出發巴黎文化奧運演出前，智博團長在社群發布自己以「笙」吹奏橘色惡魔經典曲目的影片，並寫下「好想和橘高校一起 Sing Sing Sing！」因此，趁橘色惡魔訪台，楊智博在文化總會安排下，特別前往衛武營探班。

智博還當場獻上〈Sing Sing Sing〉向橘色惡魔致敬，更圓夢和偶像共演，演出結束後，智博開心分享：「剛才很緊張也很開心，沒想到會有合作的一天！」智博說，一直嚮往加入行進管樂隊，可惜自己擅長吹奏、象徵東方聲響的「笙」，沒有樂隊可以加入，但這次也算圓夢了。

