藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

北科大文發系畢展「共圳」剝皮寮展出 新世代視角回望成長的土地

2025/12/21 18:33

北科大文發系學生陳汶其、陳郁珊以投影藝術再現菜市場多元族群與人情味。（北科大提供）北科大文發系學生陳汶其、陳郁珊以投影藝術再現菜市場多元族群與人情味。（北科大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕北科大文化事業發展系111級畢業展「共圳」，於萬華剝皮寮歷史街區展出至12月28日，33位準畢業生以新世代的視角回望成長的土地與生活，創作出各式多元且文化加值的作品，如庶民生活博物館是以投影藝術再現菜市場的族裔景觀與人情味、藉Fotomo混搭迪化街的古今記憶與未來想像看見立體街景等，跨越時空地域，呈現多層面與多層次的文化共鳴。

前副總統陳建仁受邀觀展時表示，「在這塊土地上，我們每一個人都像一根蠟燭，當我們知道如何點燃自己、發揮所長，我們就可以照亮台灣，讓全世界都看到」，他相信，身為文化事業的工作者，以文化力來回應社會議題、甚至國際議題，台灣可以扮演很好的角色。他也特別鼓勵同學們，要立足台灣，放眼全世界，不要忘掉台灣過去的傳統，要善用歷史傳承的智慧。

北科大副校長楊重光指出，「共圳」與「共振」同音不同字，既象徵文化如水圳般灌溉土地，也象徵文化在時空中的共鳴與擴散；透過一波又一波的回聲，文化得以在不同世代、不同群體之間對話，讓生活的痕跡得以被看見、被延續，形塑出屬於台灣、也屬於每一位創作者的獨特丰采。

「菜市仔」是台灣人日常採買的重要場域，也承載社會變遷與地域文化的內涵。學生陳汶其、陳郁珊聚焦新北市板橋區福德市場，透過田野調查與訪談，將5位在地人物的故事發展為專刊，並打造3面270度、沉浸式投影作品，紀錄市場裡的人際互動、攤商日常與族群交流，盼讓觀者重新看見庶民生活的文化厚度，也看見市場如何在時代更迭中持續「流動」並生成新的地方景觀。

學生李佩縈曾於迪化街年貨大街打工，她透過史料蒐集、田野調查，她梳理迪化街日治時期、戰後至現代的影像資料，將古今街景、歷史脈絡與時代變遷，以Fotomo立體相片「混搭」呈現，作品「舊街新貌」同時延伸對未來生活的想像，加入導覽型機器人、人流踩踏發電等元素，賦予靜態影像時間流動感與互動性。

而面對高壓與快節奏的生活，「情緒覺察」成為現代人重要卻常被忽略的課題。學生陳若瑄、林汝璟以手搖式互動式音樂盒為創作形式，嘗試把難以言說的情緒，轉化為可被觸摸、被聽見的感官經驗，盼作品能成為連結情緒與自我的媒介，提供溫柔且療癒的覺察途徑，促進情緒管理與身心健康。

