郎朗首攜愛妻雙鋼琴登台 很特別的安可曲別有用心
高顏質的吉娜與郎朗合體謝幕。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕郎朗與同為鋼琴家的妻子吉娜・愛麗絲（Gina Alice）首次在台灣以雙鋼琴的形式合體，昨（21）日下午在台北國家音樂廳首演，夫妻兩人透過默契十足的靈動對話，為冬日陰雨的午後注入溫暖的想像，郎朗還在安可曲演奏了電影《樂來越愛你》男女主角的主題旋律，讓整場音樂會在充滿愛裡劃下句點。
被《紐約時報》譽為「古典星球上最炙手可熱的藝術家」，郎朗於2019年與德韓混血的吉娜結婚，兩人相差12歲，在音樂會同台，有一種最萌年齡差的粉紅泡泡，雖然郎朗已經43歲，吉娜也已經31歲，但在鋼琴的兩邊相對望，吉娜仍時時散發出小女孩的純稚氣息。
郎朗攜手同為鋼琴家的妻子吉娜・愛麗絲首登台北國家音樂廳演出。（記者凌美雪攝）
兩人以雙鋼琴形式演出聖桑經典《動物狂歡節》，將音樂廳化為一座繽紛的聲音動物園，生動刻畫獅子的威嚴、天鵝的幽雅等動物角色的姿態，成為全場一大亮點。
音樂會曲目結束後，在觀眾不斷地喝采與期待中，郎朗再度坐下來，以悠婉的琴音彈奏出收錄於其最新專輯中的〈Mia & Sebastian's Theme （From "La La Land"）〉，這是標誌著電影《樂來越愛你》愛情主題的曲目，彷彿也訴說著郎朗首次攜手愛妻登國家音樂廳舞台的心意。
音樂會巡演將於23日首訪台中國家歌劇院演出，且開放正式彩排讓300位學子進入音樂廳近距離觀摩。詳詢MNA。
