藝文 > 即時

2025高雄國際貨櫃藝術節走《愛耍廢》風 12組創作3地展出

2025/12/22 09:59

2025高雄國際貨櫃藝術節以《愛耍廢》為題。（圖由高美館提供）2025高雄國際貨櫃藝術節以《愛耍廢》為題。（圖由高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄國際貨櫃藝術節走過4分之1世紀，今年以《愛耍廢》為題，匯集台、日、法、丹麥等國12組作品，邀請民眾感受會呼吸的貨櫃藝術新綠洲，即日起在高雄港11號碼頭、淺一碼頭和高雄流行音樂中心海風廣場展出。

好日文化〈美麗島之台灣夢〉打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。（圖由高美館提供）好日文化〈美麗島之台灣夢〉打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。（圖由高美館提供）

高雄國際貨櫃藝術節2001年開辦至今，藝術家透過創意，對貨櫃、工業廢料、海洋垃圾等廢棄物媒材重新設計，將廢棄物、光影與聲音轉化為對話語言，以藝術轉譯港都高雄的城市發展與蛻變。

米索空間設計〈入港〉以高雄港為靈感，藉由船頭劃破水面的意象，創造一段靠岸與穿越的空間體驗。（圖由高美館提供）米索空間設計〈入港〉以高雄港為靈感，藉由船頭劃破水面的意象，創造一段靠岸與穿越的空間體驗。（圖由高美館提供）

高雄市立美術館表示，高雄國際貨櫃藝術節今年以《愛耍廢》為題，字面上看似輕鬆，實則探尋退役貨櫃作為創作媒材，以及思考廢棄物再生及永續的議題，國內外藝術家以8組實體貨櫃、4組數位作品，邀請觀眾重新理解「廢」的美學與再生的力量，高美館同時攜手台灣設計研究院、台電及高雄市府海洋局等跨界夥伴，延伸設計展示和系列活動，期盼藝術走出美術館，讓再生與循環的精神滲入民眾的日常美學。

伍偉廷建築師事務所〈峽光之境〉外觀宛如峽谷，打造光影交錯的沉浸空間。（圖由高美館提供）伍偉廷建築師事務所〈峽光之境〉外觀宛如峽谷，打造光影交錯的沉浸空間。（圖由高美館提供）

其中，好日文化〈美麗島之台灣夢〉作品，以孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣街頭常見素材搭建，結合拍謝少年歌曲，打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道；森屾創作將退役貨櫃重新拆解，作品〈海的迴藍〉創造新的地景空間，回應周圍蔚藍的海，觀者可自由遊走在作品之中，透過迴廊上的窗口觀看不同面向的大海；而伍偉廷建築師事務所作品〈峽光之境〉，外觀宛如峽谷，以折疊、重構手法設計出如大地裂縫般的港灣風貌，打造光影交錯的沉浸式空間。

〈把自己活成一道光〉為META Design以台電退役變電箱的切割餘料作為創作媒材，將原本散亂的材料收納成嚴謹有序的立方體，象徵台電第一線員工風雨無阻的敬業精神，《愛耍廢》展覽服務台除展出數位作品，也和台灣設計研究院合作展出循環材質展示區，讓永續不只是概念，而能被真實看見與感受。

高雄國際貨櫃藝術節展至2026年3月1日，展期中規畫有多場藝術家導覽、講座及戶外走讀活動，海洋編織工作坊將利用高市府海洋局協力取得的回收材料，教民眾動手體驗化腐朽為神奇的手作樂趣。更多展覽資訊、展覽期間推廣活動詳情與報名方式，請見高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

