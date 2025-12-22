自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中市溪東圖書館啟用 全市唯1可預約自動借書區及唯2設咖啡座的圖書館

2025/12/22 14:19

台中市溪東圖書館開幕。（記者蘇金鳳攝）台中市溪東圖書館開幕。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市上週綠美圖開幕，今天位在北屯的溪東圖書館開幕，不但擁有藏書5萬冊、全市圖書館各分館中的智慧預約借書系統，更是除了市立總圖書館外，在館內設有咖啡廳、讓民眾邊看書邊品咖啡的圖書館，讓溪東圖書館成為咖啡香及墨香兼具的圖書館。

溪東圖書館有設咖啡座可邊喝咖啡、邊看書。（記者蘇金鳳攝）溪東圖書館有設咖啡座可邊喝咖啡、邊看書。（記者蘇金鳳攝）

今天開幕式上，市長盧秀燕到場主持表示，因為北屯區人口達31萬，而3座圖書館都在溪西，但近年溪東人口日益增加，其中廍子里人口更達25496人，有設立圖書館的必要，因此新增的圖書館蓋在溪東的廍子里，廍子國小附近。

台中市溪東圖書館開幕。（記者蘇金鳳攝）台中市溪東圖書館開幕。（記者蘇金鳳攝）

盧秀燕並表示，溪東圖書館的經費是由文英基金會捐出1.4億蓋成，她非常感謝，由於在興建過程原物料增加，市府再編4500萬元，今天終於啟用，12月26日還有東勢的許良宇圖書館開幕，明年則有羅布森圖書館開幕，未來還要興建安藤忠雄童書之森圖書館。台中市圖書館共50座，閱讀力就是城市競爭力，透過閱讀機制建立，增加城市的永續競爭力。

溪東圖書館有預約智慧自動借書區。（記者蘇金鳳攝）溪東圖書館有預約智慧自動借書區。（記者蘇金鳳攝）

立法院副院長江啟臣表示，台中市上星期六綠美圖正式營運，今天則是溪東圖書館正式啟用，台中市1個星期啟用2個圖書館，足見台中市民愛看書的程度。

溪東圖書館為3層樓建築，樓地板面積2250平方公尺，館內有預約自動借書區、兒童閱覽區、青少年閱讀區、樂齡區等空間。

溪東圖書館設了分齡的閱覽室。（記者蘇金鳳攝）溪東圖書館設了分齡的閱覽室。（記者蘇金鳳攝）溪東圖書館有設咖啡座可邊喝咖啡、邊看書。（記者蘇金鳳攝）溪東圖書館有設咖啡座可邊喝咖啡、邊看書。（記者蘇金鳳攝）

