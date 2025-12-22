自由電子報
唐氏症藝術家Lily Ling貓頭鷹畫展 感動罕病女子重燃生命希望

2025/12/22 19:41

陳奕綾最喜歡的首幅貓頭鷹畫作〈來喜〉。（記者洪臣宏攝）陳奕綾最喜歡的首幅貓頭鷹畫作〈來喜〉。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳奕綾（Lily Ling）為唐氏症藝術家，曾考上美和科技大學幼保系，立志「想照顧跟我一樣的小朋友。」雖然沒能如願，不過她以貓頭鷹為主題創作，迎來人生第一個畫展，她說，貓頭鷹象徵智慧、勇氣與幸福，希望藉由畫展傳遞愛與善的循環。

陳奕綾的父親陳煥章是科技界董事長、台商，母親黃凡洲為退休老師，曾對女兒罹患唐氏症傷心不已，但他們沒放棄，反而給她充分的學習資源，讓她學會樂器、音樂、做公益，也如願考上大學，Lily Ling個展即日起在左創生活園區登場，展出48幅畫作，展期至明年1月4日，也為她開啟人生新篇章。

陳奕綾向觀眾介紹快閃商店商品。（記者洪臣宏攝）陳奕綾向觀眾介紹快閃商店商品。（記者洪臣宏攝）

黃凡洲喜歡貓頭鷹，陳奕綾從小耳濡目染注意起貓頭鷹細節，4、5年前開始畫貓頭鷹，一年前，每天晚餐後都埋頭畫3小時，畫作積少成多，因緣際會獲得新銳藝術團體「33白日夢」注意，由該團體溫承宇、趙敏君、林佩錦策展。

策展負責人溫承宇表示，造訪楠梓特殊學校原生藝術家育成中心時認識了陳奕綾，發現她的作品有其魅力，且她可以跟觀眾說明其創作理念；加上用色鮮明、對比強烈，可以抓到年輕人眼球，雙方一拍即合迎來Lily Ling個展。

Lily Ling個展以貓頭鷹為主題。（記者洪臣宏攝）Lily Ling個展以貓頭鷹為主題。（記者洪臣宏攝）

陳奕綾不賣畫作，策展人以快閃藝術商店（POP UP SHOP）擴大參與，溫承宇說，不想以「文創」消費大眾同理心，希望大家是真心喜歡作品，設計了貓頭鷹吊飾、原畫海報、別針、草稿托特包、畫作拼圖及藝術展限定包，所得將支持陳奕綾持續創作，部分將捐給門諾基金會。

有位住台北罹患罕病的女子看到畫展訊息，傳訊給策展單位，她表示原本想放棄化療了，看到陳奕綾的故事非常感動，決定繼續與病魔奮戰，她今（22）日傳來已結束化療消息，狀況良好並回到南部跟家人團聚，這幾天會親自到展場看畫展。

陳奕綾預告明年要畫馬，因為「很帥」，她更希望奉獻自己的能力，傳播善的循環。

