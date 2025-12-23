慕特「親」點人選 「音樂種子計畫」大師班向NSO報名

慕特將於2026年1月再登台舉辦音樂會與大師班。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）將於2026年1月再登台，攜手NSO國家交響樂團演出2場音樂會。同時，慕特還將舉辦一場特別的「音樂種子計畫」大師班，由音樂會主辦牛耳藝術負責人牛效華與大師班主辦NSO音樂總監準．馬寇爾，昨（22）日共同宣布這項好消息，即日起至12月29日中午12點受理報名收件。

牛效華表示，「我們在一週前接到通知，慕特決定在她登台50週年，為台灣音樂做出貢獻，因此我們調整行程決定於1月26日舉辦大師班。」準．馬寇爾則表示：「慕特第一次來台時即影響了包含曾宇謙、林品任等年輕音樂家，這個教育計畫需要大家一起努力並延續，而NSO的工作就是協助遴選人才，讓台灣優秀人才與一流的音樂家交流。」

NSO說明，本計畫開放 25 歲以下、主修小提琴的國內外音樂科班學生報名，申請者須具備台灣或國際重要音樂比賽得獎紀錄，或提供系主任推薦信。徵選將分為2階段進行，首輪由 NSO 指定評審團遴選出 20 位優秀學子進入複選，最終再由慕特親自選出至多3位學員，每位學員將獲得 45 分鐘的1對1深度指導。

為落實對音樂教育理念的支持，獲選學員將全額免除授課費用（須自備鋼琴伴奏）。除個別指導外，大師班亦規劃 30 分鐘問答時間，讓慕特親自與學子們對談演奏理念、職涯發展與藝術心理等關鍵議題。詳詢NSO官網。

