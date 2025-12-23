自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

原石門水庫管理局技工宿舍群 桃市首件「聚落建築群」文化資產

2025/12/23 11:15

桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市迎來首例「聚落建築群」文化資產！位於龍潭的「原石門水庫管理局技工宿舍群」成為桃園市第1件聚落建築群，見證石門水庫重大工程歷史，不僅呈現美援背景、現代都市計畫理念與水利工程發展脈絡，也標誌桃園文化資產保存邁入嶄新階段，具有指標性與示範意義。

桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）

桃園市文化局長邱正生今（23）日表示，石門水庫為台灣最具代表性的重大水利工程之一，於1954年展開籌建設計畫，並於1955年由石門水庫設計委員會提出「十一份新村」整體規劃，包括辦公廳、宿舍、眷舍、禮堂、膳堂、車庫、警衛與救火員辦公室及醫院等，是當時少見具現代都市計畫概念的規劃案例。歷經時代變遷，雖部分設施因應需求調整，整體空間格局與配置仍大致保存。

桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）桃園市首件聚落建築群「原石門水庫管理局技工宿舍群」，寫下文化資產保存新里程碑。（圖由桃園市文化局提供）

本宿舍群興建於1958年，為台灣省石門水庫管理局技工宿舍，建築採加強磚造、硬山擱檁與水泥瓦屋頂，為雙併式或連棟式獨門獨戶，並設有前後院落，宿舍生活紋理與整體風貌完整，完整呈現1950年代石門水庫工程時期的聚落樣貌。

本案登錄範圍為佳安西路4巷1弄至55弄，共計20棟宿舍群，其中佳安西路4巷1弄2號、3號、5號、9號現為三坑水鄉遊客服務中心、藝術家進駐與展演空間，其餘部分宿舍仍維持配住狀態。

邱正生說，原石門水庫管理局技工宿舍群具有高度文化資產價值，與周邊宿舍及公共設施共同構築十一份地區獨特的文化地景，後續將持續推動區域整體規劃，也期盼透過保存活化與再利用，延續石門水庫工程歷史記憶，讓民眾深入理解其對台灣社會與地方發展的深遠意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應