自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中綠美圖吸破22萬人次 「密集書庫」46萬冊如大兵庫首曝光

2025/12/23 15:12

綠美圖「密集書庫」存放46萬冊書籍。（台中文化局提供）綠美圖「密集書庫」存放46萬冊書籍。（台中文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖12月13日下午正式開館，文化局估計超過22萬人次入館，有讀者好奇詢問，紙本圖書於閱覽區書架陳列，「剩下的書，究竟藏身何處？」文化局公布地下一樓「密集書庫」內存放46萬冊書籍，民眾從建築師特別設計的窗戶窺視，直呼壯麗景象簡直是「藏書大兵庫」。

綠美圖「密集書庫」首曝光。（台中文化局提供）綠美圖「密集書庫」首曝光。（台中文化局提供）

綠美圖由中市府自籌52.99億元打造，館內地下1樓的「密集書庫」存放46萬冊圖書，每本圖書皆由館員逐冊掃描晶片，匯入自動化系統，再定期換檔送至各閱覽區陳列上架，文化局指出「密集書庫」為典藏運輸關鍵角色，而建築師妹島和世及西澤立衛，特地留一扇玻璃窗，方便民眾窺視核心基地，陳姓讀者直呼壯麗，彷如藏書大兵庫。

台中市圖書館長曾惠君表示，不少讀者反應透過窗戶，感受到「密集書庫」如浩瀚書海流動生命力，而12月適逢耶誕節，館員將靠窗書櫃經典「四庫全書」排列成聖誕樹意象書牆，傳遞節慶祝福，也邀請民眾將心儀書本借回家，讓閱讀暖意延伸至日常生活。

綠美圖強調，歲末有系列文化活動，繼日本首位「選書師」幅允孝，以「圖書館中的策展是什麼？」為題分享閱讀場景後，12月27日將由科幻作家金草葉帶來全新長篇「派遣者」，描繪未來世界人類與外星生物共存界線，活動資訊請至中市圖官網（ https://www.library.taichung.gov.tw/ ）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應