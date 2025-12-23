台中綠美圖吸破22萬人次 「密集書庫」46萬冊如大兵庫首曝光

綠美圖「密集書庫」存放46萬冊書籍。（台中文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖12月13日下午正式開館，文化局估計超過22萬人次入館，有讀者好奇詢問，紙本圖書於閱覽區書架陳列，「剩下的書，究竟藏身何處？」文化局公布地下一樓「密集書庫」內存放46萬冊書籍，民眾從建築師特別設計的窗戶窺視，直呼壯麗景象簡直是「藏書大兵庫」。

綠美圖「密集書庫」首曝光。（台中文化局提供）

綠美圖由中市府自籌52.99億元打造，館內地下1樓的「密集書庫」存放46萬冊圖書，每本圖書皆由館員逐冊掃描晶片，匯入自動化系統，再定期換檔送至各閱覽區陳列上架，文化局指出「密集書庫」為典藏運輸關鍵角色，而建築師妹島和世及西澤立衛，特地留一扇玻璃窗，方便民眾窺視核心基地，陳姓讀者直呼壯麗，彷如藏書大兵庫。

台中市圖書館長曾惠君表示，不少讀者反應透過窗戶，感受到「密集書庫」如浩瀚書海流動生命力，而12月適逢耶誕節，館員將靠窗書櫃經典「四庫全書」排列成聖誕樹意象書牆，傳遞節慶祝福，也邀請民眾將心儀書本借回家，讓閱讀暖意延伸至日常生活。

綠美圖強調，歲末有系列文化活動，繼日本首位「選書師」幅允孝，以「圖書館中的策展是什麼？」為題分享閱讀場景後，12月27日將由科幻作家金草葉帶來全新長篇「派遣者」，描繪未來世界人類與外星生物共存界線，活動資訊請至中市圖官網（ https://www.library.taichung.gov.tw/ ）查詢。

