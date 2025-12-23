自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

迎接火馬年的溫泉療癒時光 日勝生加賀屋推出「瑞馬迎春」跨年迎新

2025/12/23 18:09

日勝生加賀屋推出「瑞馬迎春」跨年企畫，現場現做草莓與章魚燒口味「春花大判燒」，圓潤如金幣，象徵好運。（日勝生加賀屋提供）日勝生加賀屋推出「瑞馬迎春」跨年企畫，現場現做草莓與章魚燒口味「春花大判燒」，圓潤如金幣，象徵好運。（日勝生加賀屋提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕在日本文化中，跨年夜被視為一年中極為重要的時刻，承載著家人團聚與祈願平安的意涵。以連結台日文化為核心精神，日勝生加賀屋將這份文化背景融入跨年活動設計，在「瑞馬迎春」主題下，推出結合日本文化體驗的跨年活動，自跨年夜一路延伸至元旦，打造別具風格的迎歲時光。

迎春繪馬體驗，旅人可在館內用疊色印章DIY專屬繪馬。（日勝生加賀屋提供）迎春繪馬體驗，旅人可在館內用疊色印章DIY專屬繪馬。（日勝生加賀屋提供）

書法老師於館內現場書寫新春墨寶，入住旅客可領取作品留作紀念。（日勝生加賀屋提供）書法老師於館內現場書寫新春墨寶，入住旅客可領取作品留作紀念。（日勝生加賀屋提供）

專案活動期間，一踏入館內，迎接旅人的是香氣四溢的「春花大判燒」，圓潤飽滿的外型宛如金幣，寓意好運隨行；品牌並特別於現場製作草莓與章魚燒口味的大判燒，以道地日式風味為迎歲時刻揭開溫暖序幕。館內同時邀請書法老師即席揮毫，墨香與節慶氣息交織，不僅可近距離欣賞書藝之美，凡當日入住亦可免費索取揮毫作品，將祝福與心意一併帶回。沿著館內動線前行，搭乘內鑲石川縣傳統工藝「加賀友禪」的專屬電梯緩緩而上，電梯口傳來的悠揚古箏聲與溫潤木質空間相互映襯，樂音在匠心細緻的館內流轉，撫慰一整年累積的疲憊。今年「瑞馬迎春」主題取意自象徵「成功」與「吉兆」的神馬，傳遞整裝再出發、迎向新局的祝願。夜色漸深後，亦可前往夕月酒吧，聆聽爵士 Live 演出，在搖擺旋律與倒數歡呼中舉杯迎接嶄新的那一刻。

迎春搗麻糬活動中，眾人合力完成的白麻糬搭配天翔廳料理長林田昌人特製紅豆湯，寓意新年健康平安。（日勝生加賀屋提供）迎春搗麻糬活動中，眾人合力完成的白麻糬搭配天翔廳料理長林田昌人特製紅豆湯，寓意新年健康平安。（日勝生加賀屋提供）

延續多年傳承，日勝生加賀屋舉辦備受期待的日式搗麻糬活動。搗麻糬在日本向來是歲末年初的重要傳統，象徵感謝上蒼庇佑、五穀豐收。活動現場木槌敲擊臼中糯米的節奏聲，伴隨眾人此起彼落的吆喝，交織出熱鬧的迎歲氣氛；由大家合力搗製完成的白麻糬，再加入天翔廳料理長林田昌人特製的紅豆湯，化作一碗碗暖心甜品，同時寄託對來年健康平安的祝願。活動不限於住客，亦開放民眾自由參加，邀請街坊鄰居一同參與，感受溫暖而具人情味的和風節慶氛圍。

元旦於日勝生加賀屋6樓北投石浦神社參拜並掛上繪馬，為新的一年祈福。（日勝生加賀屋提供）元旦於日勝生加賀屋6樓北投石浦神社參拜並掛上繪馬，為新的一年祈福。（日勝生加賀屋提供）

迎歲體驗並未止於跨年夜，而是延伸至隔日元旦。日本於歲首有前往神社參拜的傳統，加賀屋亦安排迎春繪馬體驗，讓旅人可於館內透過疊色印章親手製作專屬繪馬；印章設置於館內各處，可隨動線逐一完成心願寄託，並於元旦當天前往6樓北投石浦神社參拜時掛上繪馬，為新的一年許下祝福。更多活動內容詳詢日勝生加賀屋官網。

