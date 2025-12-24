自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

妝點雪白冬季北歐慶典儀式感 台北萬豪推出 「極光夢遊雙人下午茶」

2025/12/24 11:30

台北萬豪冬季限定「極光夢遊下午茶」，以充滿北歐風味的7款主題甜點搭配4款鹹點。（台北萬豪酒店提供）台北萬豪冬季限定「極光夢遊下午茶」，以充滿北歐風味的7款主題甜點搭配4款鹹點。（台北萬豪酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕前往北歐看極光，是許多旅人的夢想旅遊清單之一，台北萬豪酒店1樓大廳Lobby Lounge即日起至2026年1月31日止，推出冬季限定「極光夢遊下午茶」，以白雪紛飛的北歐冬季為靈感，融合北歐各國經典國民點心與當季新鮮大湖草莓，從芬蘭魯內貝里蛋糕、瑞典薩拉姆餐包到挪威杏仁蛋糕等，設計7款主題甜點及4款精緻鹹點，展現獨特風味故事，讓旅人在尚未看極光前，先用味蕾感受北歐浪漫節慶氛圍。

使用當令大湖草莓的「酸甜草莓塔」。（台北萬豪酒店提供）使用當令大湖草莓的「酸甜草莓塔」。（台北萬豪酒店提供）

「草莓芙蓮蛋糕」以草莓片裝飾，賞心悅目。（台北萬豪酒店提供）「草莓芙蓮蛋糕」以草莓片裝飾，賞心悅目。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店表示，每年在《世界幸福報告》名列前茅的北歐國度，獨特慢活步調與對生活儀式感的細膩追求，令人心生嚮往。點心坊主廚曾士斌在本季「極光夢遊下午茶」中，以象徵冬季的柔白色系為主軸，及雪花巧克力和白色糖粉妝點，將北歐特有柔和溫暖印象注入甜點中。使用當令大湖草莓的「酸甜草莓塔」，香甜濕潤的台灣小農蜂蜜蛋糕搭配薑味鳳梨果泥與覆盆莓醬，擠上法芙娜覆盆子巧克力香緹，點綴新鮮草莓與莓果。「檸檬蜂蜜優格莓果慕斯杯」小巧杯中填入台灣小農蜂蜜蛋糕，及法國kiri奶油乳酪、優格製成的慕斯，鋪上烘烤酥脆的蜂蜜燕麥片及檸檬碎及新鮮草莓果凍。「草莓芙蓮蛋糕」以大溪地香草、新鮮牛奶製成香濃卡士達，完美融合鮮甜草莓及輕盈細膩法式慕斯，繽紛鮮豔的草莓片裝飾杯緣，賞心悅目。

「芬蘭魯內貝里蛋糕」是為紀念芬蘭民族詩人魯內貝里所創作的甜點。（台北萬豪酒店提供）「芬蘭魯內貝里蛋糕」是為紀念芬蘭民族詩人魯內貝里所創作的甜點。（台北萬豪酒店提供）

「極光夢遊下午茶」包含4款精緻鹹點。（台北萬豪酒店提供）「極光夢遊下午茶」包含4款精緻鹹點。（台北萬豪酒店提供）

還有，「芬蘭魯內貝里蛋糕」是為紀念芬蘭民族詩人魯內貝里所創作的甜點，在當地是每年1、2月販售的節慶限定糕點，特色是以濕潤蛋糕體混合杏仁與蘭姆酒香氣，再填入覆盆子果醬，以法芙娜白巧克力及雪花巧克力妝點。「巧克力杏仁海綿蛋糕」則是來自挪威一款名為備受歡迎的「世界最好的蛋糕」Verdens Beste。充滿濃郁杏仁香氣的海綿蛋糕體，夾入香甜奶油餡，表面上鋪滿金黃杏仁片的蛋白酥，融合酥脆及濕潤鬆軟雙重口感。大人系「煙燻風味威士忌巧克力蛋糕」融合64%孟加里和70%瓜納拉兩款法芙娜巧克力，以及蘇格蘭泥煤威士忌製成濃郁巧克力甘納許，夾入巧克力海綿蛋糕中，再以金箔妝點，口感香醇絲滑、帶有炭培香氣。

「極光夢遊下午茶」以「瑞典薩姆拉奶油餐包」呼應北歐氛圍。（台北萬豪酒店提供）「極光夢遊下午茶」以「瑞典薩姆拉奶油餐包」呼應北歐氛圍。（台北萬豪酒店提供）

過去英式下午茶多以司康為主，本季則搭配「瑞典薩姆拉奶油餐包」呼應北歐氛圍。看似像泡芙實則以小麥、小荳蔻粉、杏仁粉、糖和牛奶烤製成細緻柔軟的圓形甜麵包，夾入滑順日本中澤鮮奶油餡、輕撒糖粉。此點心源自瑞典、芬蘭及丹麥在基督教傳統節慶懺悔星期二（Mardi Gras）時必嘗的季節限定甜品，象徵揮別冬日、迎接春天慶祝時刻。此外，4款精緻鹹點以北歐傳統主食裸麥麵包為基底，搭配挪威煙燻鮭魚、鮭魚卵、干貝、伊比利風乾火腿、新鮮酪梨、銀耳、半熟雞蛋及魚子醬等食材，裸麥麵包的微酸香氣襯托食材鮮美原味，展現北歐飲食文化崇尚自然純粹的風味平衡。更多相關內容詳詢台北萬豪酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應