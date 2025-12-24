妝點雪白冬季北歐慶典儀式感 台北萬豪推出 「極光夢遊雙人下午茶」

台北萬豪冬季限定「極光夢遊下午茶」，以充滿北歐風味的7款主題甜點搭配4款鹹點。（台北萬豪酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕前往北歐看極光，是許多旅人的夢想旅遊清單之一，台北萬豪酒店1樓大廳Lobby Lounge即日起至2026年1月31日止，推出冬季限定「極光夢遊下午茶」，以白雪紛飛的北歐冬季為靈感，融合北歐各國經典國民點心與當季新鮮大湖草莓，從芬蘭魯內貝里蛋糕、瑞典薩拉姆餐包到挪威杏仁蛋糕等，設計7款主題甜點及4款精緻鹹點，展現獨特風味故事，讓旅人在尚未看極光前，先用味蕾感受北歐浪漫節慶氛圍。

使用當令大湖草莓的「酸甜草莓塔」。（台北萬豪酒店提供）

「草莓芙蓮蛋糕」以草莓片裝飾，賞心悅目。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店表示，每年在《世界幸福報告》名列前茅的北歐國度，獨特慢活步調與對生活儀式感的細膩追求，令人心生嚮往。點心坊主廚曾士斌在本季「極光夢遊下午茶」中，以象徵冬季的柔白色系為主軸，及雪花巧克力和白色糖粉妝點，將北歐特有柔和溫暖印象注入甜點中。使用當令大湖草莓的「酸甜草莓塔」，香甜濕潤的台灣小農蜂蜜蛋糕搭配薑味鳳梨果泥與覆盆莓醬，擠上法芙娜覆盆子巧克力香緹，點綴新鮮草莓與莓果。「檸檬蜂蜜優格莓果慕斯杯」小巧杯中填入台灣小農蜂蜜蛋糕，及法國kiri奶油乳酪、優格製成的慕斯，鋪上烘烤酥脆的蜂蜜燕麥片及檸檬碎及新鮮草莓果凍。「草莓芙蓮蛋糕」以大溪地香草、新鮮牛奶製成香濃卡士達，完美融合鮮甜草莓及輕盈細膩法式慕斯，繽紛鮮豔的草莓片裝飾杯緣，賞心悅目。

「芬蘭魯內貝里蛋糕」是為紀念芬蘭民族詩人魯內貝里所創作的甜點。（台北萬豪酒店提供）

「極光夢遊下午茶」包含4款精緻鹹點。（台北萬豪酒店提供）

還有，「芬蘭魯內貝里蛋糕」是為紀念芬蘭民族詩人魯內貝里所創作的甜點，在當地是每年1、2月販售的節慶限定糕點，特色是以濕潤蛋糕體混合杏仁與蘭姆酒香氣，再填入覆盆子果醬，以法芙娜白巧克力及雪花巧克力妝點。「巧克力杏仁海綿蛋糕」則是來自挪威一款名為備受歡迎的「世界最好的蛋糕」Verdens Beste。充滿濃郁杏仁香氣的海綿蛋糕體，夾入香甜奶油餡，表面上鋪滿金黃杏仁片的蛋白酥，融合酥脆及濕潤鬆軟雙重口感。大人系「煙燻風味威士忌巧克力蛋糕」融合64%孟加里和70%瓜納拉兩款法芙娜巧克力，以及蘇格蘭泥煤威士忌製成濃郁巧克力甘納許，夾入巧克力海綿蛋糕中，再以金箔妝點，口感香醇絲滑、帶有炭培香氣。

「極光夢遊下午茶」以「瑞典薩姆拉奶油餐包」呼應北歐氛圍。（台北萬豪酒店提供）

過去英式下午茶多以司康為主，本季則搭配「瑞典薩姆拉奶油餐包」呼應北歐氛圍。看似像泡芙實則以小麥、小荳蔻粉、杏仁粉、糖和牛奶烤製成細緻柔軟的圓形甜麵包，夾入滑順日本中澤鮮奶油餡、輕撒糖粉。此點心源自瑞典、芬蘭及丹麥在基督教傳統節慶懺悔星期二（Mardi Gras）時必嘗的季節限定甜品，象徵揮別冬日、迎接春天慶祝時刻。此外，4款精緻鹹點以北歐傳統主食裸麥麵包為基底，搭配挪威煙燻鮭魚、鮭魚卵、干貝、伊比利風乾火腿、新鮮酪梨、銀耳、半熟雞蛋及魚子醬等食材，裸麥麵包的微酸香氣襯托食材鮮美原味，展現北歐飲食文化崇尚自然純粹的風味平衡。更多相關內容詳詢台北萬豪酒店官網。

