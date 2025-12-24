苗栗竹南后厝仔牽罟 苗縣首件「傳統知識與實踐類」無形文資

竹南后厝仔牽罟，成首件登錄苗縣「傳統知識與實踐類」無形文資。（苗縣府提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕牽罟捕魚方法為苗栗縣濱海地區昔日常見捕魚方式，但歷經社會變遷，大部分已不復存，但苗栗縣竹南鎮天文里「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」仍維持股東制，每年仍會使用牽罟漁法捕撈漁獲並送交給漁會，經文資審議後認定符合「傳統知識與實踐類」因應人類與自然環境互動發展、共享並傳承，形成文化系統，成為該類別首件獲登錄的無形文化資產。

竹南后厝仔牽罟，成首件登錄苗縣「傳統知識與實踐類」無形文資。（苗縣府提供）

苗栗縣政府文化觀光局表示，「牽罟」是沿海地區歷史悠久的傳統漁撈技術，屬於「地曳網」漁法，漁民利用舢舨將漁網拉到沿岸近海後投入，眾人齊力將罟網抬到潮水線，趁漲潮將罟繩拉回海灘，往昔為盛行方法，但受時代變遷、近海漁獲減少、漁村高齡化等影響，僅剩竹南后厝仔「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」維持股東制、每年下海捕魚，其他區域則有零星觀光體驗。

請繼續往下閱讀...

另外，縣府文觀局強調，竹南后厝仔居民傳承牽罟保持經濟性捕撈，並需實際參與才能分配漁獲或銷售收入，並且保留傳統牽罟信仰習慣，反映族群或地方與環境互動下形塑生活特色。

竹南后厝仔牽罟，成首件登錄苗縣「傳統知識與實踐類」無形文資。（苗縣府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法