藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

東興圳光藝節×耶誕派對 來竹縣感受水岸浪漫氛圍

2025/12/24 14:10

「2025東興圳光藝節」號召民眾一同參與聖誕主題DRESS CODE，使東興圳充滿在光影與歡樂的節慶氛圍。（記者廖雪茹攝）「2025東興圳光藝節」號召民眾一同參與聖誕主題DRESS CODE，使東興圳充滿在光影與歡樂的節慶氛圍。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東興圳公園的「2025東興圳光藝節」，從明（25日）到28日將舉辦為期4天的「耶誕派對」系列活動，現場結合市集、音樂演出、劇團表演與互動體驗，希望為冬日東興圳注入濃厚的節慶氣息，歡迎大家攜手來竹縣共度耶誕佳節。

新竹縣竹北市東興圳公園的「2025東興圳光藝節」，從明（25日）到28日將舉辦為期4天的「耶誕派對」系列活動。（記者廖雪茹攝）新竹縣竹北市東興圳公園的「2025東興圳光藝節」，從明（25日）到28日將舉辦為期4天的「耶誕派對」系列活動。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府文化局表示，耶誕節當日也將啟動雪花機，營造浪漫飄雪場景，邀請吾橋有水、打倒三明治、公館青少年、脆樂團及黃子軒與山平快等知名樂團接力演出，搭配街頭藝人化身聖誕老人驚喜現身，與民眾近距離互動；同時號召民眾一同參與聖誕主題DRESS CODE，使東興圳充滿在光影與歡樂的節慶氛圍。

這次市集也首次攜手知名手作品牌「好好手感微笑市集」，集結多元原創品牌與創作者，每一件商品都是獨一無二的手作藝術品，邀請民眾挑選最別緻的耶誕禮物，送給最特別的人。

文化局表示，綿延約1.1公里的東興圳廊道，以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為主題，延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記憶的風景」為核心理念，藝術家以光為語言，將水域、風、植物等自然元素融入作品，讓光影以最溫柔的方式與城市共鳴。本屆8件展出作品皆以「閃爍」為共同語彙，有的像呼吸、有的似星光，讓民眾漫步東興圳畔時，能在最熟悉的景色中再次看見被遺忘的美好。

「2025東興圳光藝節」明（25日）到28日將舉辦為期4天的「耶誕派對」系列活動。（記者廖雪茹攝）「2025東興圳光藝節」明（25日）到28日將舉辦為期4天的「耶誕派對」系列活動。（記者廖雪茹攝）

2025東興圳光藝節展期至2026年1月4日，閉幕式活動預計明年1月3日、4日登場。將由藝術家張方禹攜手InTW 舞影工作室帶來的「Before the star fall｜星星劃過天空之前」，以光影藝術、當代舞蹈與自然場域交織而成，讓身體、光束與水岸空間產生流動對話。此類結合光影科技、當代舞蹈與大地共演的沉浸式演出形式，為新竹地區首次且唯一呈現，將於東興圳水岸登場，為光藝節留下一個關於星光、時間與城市記憶的深刻伏筆。

最新活動詳情請上東興圳光藝節官方網站： https://www.donxinglightartfest.com/FB粉專查詢。

