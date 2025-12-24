自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高史博展高雄特展 4條故事路徑探索橋頭文化風景

2025/12/24 16:28

農運推手「耀伯」戴振耀的競選相關文物。（記者蘇福男攝）農運推手「耀伯」戴振耀的競選相關文物。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立歷史博物館第18檔「展高雄」系列特展，以「橋仔頭．尋路記」為主題，引領觀眾從傳統聚落、糖業黃金歲月、民主運動和當代文化創意，全面感受橋頭的獨特魅力，即日起展至明（2026）年6月28日。

「橋仔頭．尋路記——展高雄橋頭特展」今天上午11點舉行開幕式，包括橋頭區長車世民、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、財團法人余登發文教基金會董事長余政道、戴振耀農業關懷協會理事長戴乃聖、財團法人仕隆許長記祭祀公業代表許雅華、五里林楊家代表楊瑞盛與王雪娥、水流庄人文協會理事長許阿品與創辦人陳金和、文史工作者陳志鵬、橋仔頭白屋執行長洪毓伶等人到場共襄盛舉。

高史博特展「橋仔頭．尋路記」展出余登發、余瑞言父子名譽回復證書之文物。（記者蘇福男攝）高史博特展「橋仔頭．尋路記」展出余登發、余瑞言父子名譽回復證書之文物。（記者蘇福男攝）

高史博館長李文環表示，1635年聖誕夜之役後，部份先民移往橋頭，許多歷史悠久的家族間接影響橋頭至今在地發展，橋頭因此扮演南台灣、北高雄的重要歷史廊道，此次特展以橋頭的歷史文化與地方發展為核心，規畫「水、糖、人、轉軌未來」等4條故事路徑，讓觀眾沿著時光前行，探索橋頭的文化風景。

其中，「水的路徑」依循典寶溪蜿蜒的水線，看見早期聚落、生活、家族與信仰的脈絡；「糖的路徑」自日治時期的新式糖廠「橋仔頭糖廠」展開，見證糖業帶來的繁榮與革新；「人的路徑」從「橋仔頭意識」的凝聚，到橋頭事件與農民運動，呈現台灣民主史的重要篇章；「轉軌未來」之路則引入地方社造活力，包含橋仔頭文史協會、獲選文化百大基地「白屋」與其最新文化行動「后土祭」等，以及酪農業與新市鎮計畫，展望城鎮轉型與在地文化活力。

糖鐵762公釐軌距尺和軌條。（記者蘇福男攝）糖鐵762公釐軌距尺和軌條。（記者蘇福男攝）

特展搭配豐富史料與文物，包括百年製糖史料《臺灣製糖株式會社事業沿革之概要》、《臺灣製糖株式會社史》、糖鐵762公釐軌距尺等，並首度公開前臺糖員工陳明發提供的1999年高雄糖廠最後一日製糖影像，展示製糖工業的歷史脈絡。

另特展文物也展現橋頭人在民主道路上的堅定與勇氣，如財團法人和平文教基金會「余登發、余瑞言父子名譽回復證書」，農運推手戴振耀的競選相關文物，包含高等法院判決通知函、陳菊繡製轉贈的「平安」十字繡等。

