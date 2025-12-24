自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣文學攻世界 台文館攜手哥大出版社推生態、人權英譯新書

2025/12/24 16:36

伊恩（Ian Rowen）、張迪涵、石岱崙（Darryl Sterk）編《台灣生態文學讀本》英譯書A Taiwanese Ecoliterature Reader。（台灣文學館提供）伊恩（Ian Rowen）、張迪涵、石岱崙（Darryl Sterk）編《台灣生態文學讀本》英譯書A Taiwanese Ecoliterature Reader。（台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館在國立臺灣師範大學協力下，攜手美國哥倫比亞大學出版社（Columbia University Press），正式推出3本台灣文學英譯新書，包括《A Taiwanese Ecoliterature Reader》（《台灣生態文學讀本》）、夏曼・藍波安《Eyes of the Ocean》（《大海之眼》）及賴香吟《Portraits in White》（《白色畫像》），以生態、人權與歷史記憶為核心主題，持續拓展台灣文學國際能見度。

賴香吟《白色畫像》英譯書Portraits in White。（台灣文學館提供）賴香吟《白色畫像》英譯書Portraits in White。（台灣文學館提供）

3書為台文館推動的「台灣文學書系」（Literature from Taiwan, LiFT），12月26日起將於台文館首發，並邀請作家廖鴻基與《台灣生態文學讀本》共同主編張迪涵對談。明年亦將陸續於倫敦、紐約舉辦講座與推廣活動，透過主題式的文學與翻譯對話，深化跨文化交流。

台文館表示，長期致力於台灣文學外譯與國際出版合作，LiFT書系透過與海外大學出版社及專業出版機構協作，使台灣文學得以進入全球學術與出版體系，成為大學課程讀本，也走向一般讀者市場。自2020年起，台文館已與美國、德國、法國、日本、捷克、波蘭與英國等7國出版社合作，隨著3書出版，LiFT書系累計已達31種。

夏曼・藍波安《大海之眼》英譯書Eyes of the Ocean。（台灣文學館提供）夏曼・藍波安《大海之眼》英譯書Eyes of the Ocean。（台灣文學館提供）

其中，《Portraits in White》描繪戒嚴時期個人生命在國家暴力陰影下的沉默與掙扎，中文版曾獲2022年台灣文學金典獎年度大獎，英譯本由林麗君與葛浩文聯手翻譯；《Eyes of the Ocean》則由達悟族作家夏曼・藍波安書寫蘭嶼海洋文化與返鄉尋根歷程，呈現台灣海洋文學的在地深度與全球視野；《A Taiwanese Ecoliterature Reader》集結多位重要作家作品，涵蓋原住民文學、海洋書寫、生態科幻與當代小說，展現台灣生態文學回應全球環境議題的創作能量。詳情可上「台灣文學外譯房」網站查詢。

