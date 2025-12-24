自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

只有27名學生 屏縣大成國小獲教育部藝術教育貢獻獎

2025/12/24 18:46

屏縣大成國小策劃跨國大地藝術節，讓偏鄉校園成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）屏縣大成國小策劃跨國大地藝術節，讓偏鄉校園成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原來只有27名學生的屏東縣立大成國小，面對少子化與人口外移的嚴峻考驗，轉型為全台第一所藝術實驗小學，翻轉教育現場創新之路，今年榮獲教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」績優學校獎。

大成國小位於屏縣新埤鄉，縣府於2021年將其轉型為藝術實驗小學，因辦學受到肯定，全校學生從20多人成長到約100人，校方以「身體為核心、藝術為方法、土地為教室」的辦學理念，將舞蹈、視覺藝術、環境走讀與公共美學融入日常課程，並長期串聯社區與跨域專業資源，在重大慶典、藝術營隊與共學行動中帶動全村共辦教育。

屏縣大成國小主辦跨國大地藝術節備受肯定，偏鄉校園一躍成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）屏縣大成國小主辦跨國大地藝術節備受肯定，偏鄉校園一躍成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）

去年大成更主辦全台首度由國小策畫的跨國大地藝術節，吸引50個國家、150組藝術家作品投件，經評選後共有來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭等跨國藝術家們進駐新埤鄉展開創作，藝術節成功連結國內外藝術家與教育夥伴，讓偏鄉校園成為國際交流舞台。

大成國小表示，藝術不再只是課堂中的一門學科，而是走進生活、走進村落、走進孩子的心中，學校致力培養具感知力、探索力、社群力、跨域力與創造力的「生活藝術家」，讓孩子能以藝術回應世界，也讓每位孩子都能在藝術與美感中找到自信。

大成國小本（12）月接受教育部表揚，屏東縣府教育處表示，顯示屏縣藝術教育推動獲肯定，盼藉此激勵全縣教育工作者共同努力，持續深化縣內藝術教育推展，讓藝術成為孩子生命中最溫暖且持久的力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應