只有27名學生 屏縣大成國小獲教育部藝術教育貢獻獎

屏縣大成國小策劃跨國大地藝術節，讓偏鄉校園成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原來只有27名學生的屏東縣立大成國小，面對少子化與人口外移的嚴峻考驗，轉型為全台第一所藝術實驗小學，翻轉教育現場創新之路，今年榮獲教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」績優學校獎。

大成國小位於屏縣新埤鄉，縣府於2021年將其轉型為藝術實驗小學，因辦學受到肯定，全校學生從20多人成長到約100人，校方以「身體為核心、藝術為方法、土地為教室」的辦學理念，將舞蹈、視覺藝術、環境走讀與公共美學融入日常課程，並長期串聯社區與跨域專業資源，在重大慶典、藝術營隊與共學行動中帶動全村共辦教育。

屏縣大成國小主辦跨國大地藝術節備受肯定，偏鄉校園一躍成為國際交流的舞台。（圖由屏東縣政府提供）

去年大成更主辦全台首度由國小策畫的跨國大地藝術節，吸引50個國家、150組藝術家作品投件，經評選後共有來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭等跨國藝術家們進駐新埤鄉展開創作，藝術節成功連結國內外藝術家與教育夥伴，讓偏鄉校園成為國際交流舞台。

大成國小表示，藝術不再只是課堂中的一門學科，而是走進生活、走進村落、走進孩子的心中，學校致力培養具感知力、探索力、社群力、跨域力與創造力的「生活藝術家」，讓孩子能以藝術回應世界，也讓每位孩子都能在藝術與美感中找到自信。

大成國小本（12）月接受教育部表揚，屏東縣府教育處表示，顯示屏縣藝術教育推動獲肯定，盼藉此激勵全縣教育工作者共同努力，持續深化縣內藝術教育推展，讓藝術成為孩子生命中最溫暖且持久的力量。

