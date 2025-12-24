城市裡冒出「魔法屋」 台南百年古蹟「原台南公園管理所」萌系變身

台南市定古蹟「原台南公園管理所」外觀宛如童話中「魔法屋」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕百年古蹟準備施法變身！台南市定古蹟「原台南公園管理所」將轉型為充滿想像力的「魔法之屋」，預計明年2月啟動說故事與繪畫行動，邀請大人小孩一起加入，為這座百歲建築取一個專屬於它的「魔法真名」，用藝術重新喚醒空間的生命力。

「原台南公園管理所」圓型窗木造屋、石砌外牆，給人無限想像力。（記者洪瑞琴攝）

這場命名行動將邀請英國藝術家 Joshua Sofaer ，以「命名」為核心，展開一系列結合想像力與公共參與的藝術計畫。從田野調查、老照片徵集、居民訪談，到故事分享與意見交流，讓大人小孩變成一起「施法」的魔法師。

南市副市長葉澤山表示，原台南公園管理所由工務局管理，為活化再利用，文化局與工務局跨局處合作，並由南美館規劃執行，結合文化資產保存與藝術行動，期待為這處歷史場域打造全新定位，讓城市記憶延續。

南美館館長龔卓軍則引用奇幻文學經典《地海巫師》提到的概念指出，「萬物皆有真名，知道名字就能理解它的力量。」他形容，矗立台南公園百年的管理所，就像一所沉睡的魔法學院，透過命名藝術行動，重新與市民生活連結。

台南美術館1館本棟建築即為原台南警察署古蹟。（記者洪瑞琴攝）農田水利署嘉南管理處為「原嘉南大圳組合事務所」市定古蹟，未來搬遷後，將納入南美館場館。（記者洪瑞琴攝）

隨著原台南公園管理所加入，南美館未來納入農田水利署嘉南管理處、大南門公園放送局（協商中）轉化空間，擁有4個古蹟逐步形成全台獨一無二的「美術館群」。而「魔法之屋」也將以親子、兒童、學生與高齡族群為核心，成為城市裡充滿故事、想像與藝術能量的新據點。

「原台南放送局」古蹟評估納入南美館場館。（記者洪瑞琴攝）

這項命名行動同時也是「台南國際雙年展」的重要內容之一，透過城市散步與藝術串聯，結合兒童科學館、321巷聚落，打造一座結合森林、生態與魔法想像的「兒童藝術之森」，也為台南文化風景持續注入想像能量。

