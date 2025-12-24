自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

JR東日本大飯店台北凱華樓推「蟹煮隆恩」 帝王蟹、麵包蟹、紅蟳、大閘蟹上桌

2025/12/24 18:21

JR東日本大飯店台北凱華樓即日起至1月31日，推出「蟹煮隆恩」尊饌饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）JR東日本大飯店台北凱華樓即日起至1月31日，推出「蟹煮隆恩」尊饌饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理即日起至1月31日，推出「蟹煮隆恩」尊饌饗宴，集結帝王蟹、麵包蟹、紅蟳、大閘蟹，加上中華料理精髓，以沙拉、清蒸、灌湯包、炒飯、鍋物、蔥燒等多樣菜式，打造季節旬之鮮味。

「乾隆帝王百寶鍋」以帝王蟹身搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等，澎湃豪華。（JR東日本大飯店台北提供）「乾隆帝王百寶鍋」以帝王蟹身搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等，澎湃豪華。（JR東日本大飯店台北提供）

「清蒸玉露帝王蟹」以帝王蟹腳清蒸，搭配魚露與蔥花。（JR東日本大飯店台北提供）「清蒸玉露帝王蟹」以帝王蟹腳清蒸，搭配魚露與蔥花。（JR東日本大飯店台北提供）

凱華樓表示，此次「蟹煮隆恩」菜單由廚藝資歷逾40年的主廚楊德興親自掌杓，融合8大菜系手法，烹調不繁複卻盡顯功力，完整封存蟹肉的甘美與蟹膏的濃稠。開場迎賓碟3品，以蘋果和風蟹肉、脆皮燒肉、洛神鮑魚干貝凍為序曲；「清蒸玉露帝王蟹」蟹腳肉襯魚露與蔥花，蒸出極致原味；「魚翅桂花麵包蟹」以整隻麵包蟹搭配魚翅、桂花與香菇絲，口感細膩；「蟹蟹平安灌湯包」則以大閘蟹黃與帝王蟹肉入餡，湯汁濃郁；「踏雪蟳梅飛魚飯」將紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅巧妙結合，火候與蛋香交織出多重風味。

「踏雪蟳梅飛魚飯」結合紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅，以火候與蛋香交織出多重風味。（JR東日本大飯店台北提供）「踏雪蟳梅飛魚飯」結合紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅，以火候與蛋香交織出多重風味。（JR東日本大飯店台北提供）

凱華樓強調，全席最大亮點莫過於「乾隆帝王百寶鍋」，以超過28小時慢火熬煮的老母雞高湯為底，湯色金黃澄澈、滋味厚實甘醇。帝王蟹身搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等珍饈，澎湃豪華，儼然滿漢全席般的尊榮氣勢，堪稱全桌壓軸。最後再以晶瑩爽口的燕窩檸檬愛玉甜湯與當季鮮果清新收尾，層層堆疊的鮮美劃下圓滿句點。「蟹煮隆恩」分成半桌5人份（含帝王蟹半隻）及全桌10人份（含帝王蟹1隻），需3天前訂位，更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應