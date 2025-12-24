JR東日本大飯店台北凱華樓推「蟹煮隆恩」 帝王蟹、麵包蟹、紅蟳、大閘蟹上桌

JR東日本大飯店台北凱華樓即日起至1月31日，推出「蟹煮隆恩」尊饌饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理即日起至1月31日，推出「蟹煮隆恩」尊饌饗宴，集結帝王蟹、麵包蟹、紅蟳、大閘蟹，加上中華料理精髓，以沙拉、清蒸、灌湯包、炒飯、鍋物、蔥燒等多樣菜式，打造季節旬之鮮味。

「乾隆帝王百寶鍋」以帝王蟹身搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等，澎湃豪華。（JR東日本大飯店台北提供）

「清蒸玉露帝王蟹」以帝王蟹腳清蒸，搭配魚露與蔥花。（JR東日本大飯店台北提供）

凱華樓表示，此次「蟹煮隆恩」菜單由廚藝資歷逾40年的主廚楊德興親自掌杓，融合8大菜系手法，烹調不繁複卻盡顯功力，完整封存蟹肉的甘美與蟹膏的濃稠。開場迎賓碟3品，以蘋果和風蟹肉、脆皮燒肉、洛神鮑魚干貝凍為序曲；「清蒸玉露帝王蟹」蟹腳肉襯魚露與蔥花，蒸出極致原味；「魚翅桂花麵包蟹」以整隻麵包蟹搭配魚翅、桂花與香菇絲，口感細膩；「蟹蟹平安灌湯包」則以大閘蟹黃與帝王蟹肉入餡，湯汁濃郁；「踏雪蟳梅飛魚飯」將紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅巧妙結合，火候與蛋香交織出多重風味。

請繼續往下閱讀...

「踏雪蟳梅飛魚飯」結合紅蟳與飛魚卵、紫蘇梅，以火候與蛋香交織出多重風味。（JR東日本大飯店台北提供）

凱華樓強調，全席最大亮點莫過於「乾隆帝王百寶鍋」，以超過28小時慢火熬煮的老母雞高湯為底，湯色金黃澄澈、滋味厚實甘醇。帝王蟹身搭佐白蝦、花膠、黑魚皮、虱目魚丸與菇菜等珍饈，澎湃豪華，儼然滿漢全席般的尊榮氣勢，堪稱全桌壓軸。最後再以晶瑩爽口的燕窩檸檬愛玉甜湯與當季鮮果清新收尾，層層堆疊的鮮美劃下圓滿句點。「蟹煮隆恩」分成半桌5人份（含帝王蟹半隻）及全桌10人份（含帝王蟹1隻），需3天前訂位，更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法