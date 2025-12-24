自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」 聖誕變裝享優惠、和聖誕美人魚相見歡

2025/12/24 20:02

遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」，和聖誕美人魚相見歡。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園「藍色海洋聖誕」，和聖誕美人魚相見歡。（遠雄海洋公園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接溫馨的聖誕節與元旦，遠雄海洋公園推出「藍色海洋聖誕」主題活動，即日起至2026年1月2日，園區以融合海洋元素與冬日節慶氛圍，打造期間限定的夢幻冬季樂園，並推出多項期間限定優惠，有聖誕變裝享優惠、拍照上傳FB/IG打卡享優惠、1月壽星專屬優惠等，歡迎遊客在歡樂氣氛中，感受專屬於海洋的聖誕浪漫。

聖誕老公公大洋池奇遇記，化身潛水員與魚群共享節慶饗宴。（遠雄海洋公園提供）聖誕老公公大洋池奇遇記，化身潛水員與魚群共享節慶饗宴。（遠雄海洋公園提供）

聖誕期間，園區最受矚目的亮點之一是「聖誕美人魚」華麗登岸，於海洋探索館和遊客近距離互動，留下宛如童話般的合影時刻；在探險島水族館內，大洋池則上演「聖誕老公公奇遇記」，聖誕老公公化身潛水員，潛入水中與魚群共享節慶饗宴。探險水族館的特展缸內展出的「磚魚」，又稱彩裙魚、燈火魚，繽紛螢光色彩如聖誕燈飾般閃耀水中，搭配獨特花紋，營造夢幻海底節慶氛圍，邀請遊客一同感受海洋的繽紛與溫暖祝福。園區內，換上聖誕新裝的海洋吉祥物也會定時現身歡樂大街，與大小朋友熱情互動，可愛的海獅則不定時於海獅廣場驚喜登場，成為園區最受歡迎的聖誕小助手。搭配節慶氛圍，梅格烘焙屋同步推出多款聖誕限定甜點，包含雪人泡芙、聖誕雪花可頌及馴鹿可可霜淇淋等，讓遊客從視覺到味覺，完整沉浸於藍色海洋聖誕國度。

聖誕限定的「磚魚」，與大家一同迎接節日。（遠雄海洋公園提供）聖誕限定的「磚魚」，與大家一同迎接節日。（遠雄海洋公園提供）

為回饋遊客支持，遠雄海洋公園也推出多項期間限定優惠，首先是因應聖誕節推出「聖誕變裝優惠」，即日起至12月31日，凡以聖誕老公公、小精靈、紅鼻子馴鹿或冰雪系角色造型入園，裝扮面積約70%，即可享優惠價，邀請大小朋友一同變裝同樂。其次，12月也是海洋公園的生日週年慶，園區特別推出同慶限定優惠，即日起至12月31日，遊客於入口拍照並上傳FB/IG 打卡，除享雙人套票優惠價，並加碼贈送隔日免費入園，連玩兩天暢遊海洋公園，打造一年僅此一檔的誠意回饋。此外，為迎接2026年嶄新年度，遠雄海洋公園推出「當月壽星專屬優惠」，凡是1月份出生的遊客，當月憑身分證或健保卡驗證，即可享優惠價，同行親友至多4名亦可享優惠價。

海洋公園新迎來的保育類豬鼻龜加入海洋大家庭。（遠雄海洋公園提供）海洋公園新迎來的保育類豬鼻龜加入海洋大家庭。（遠雄海洋公園提供）

此外，遠雄海洋公園也是海洋保育署「海洋保育類野生動物救援組織網」（MARN）重要成員，負責東部地區海洋生物救援與醫療任務，12月初，園區協助政府收容2隻豬鼻龜。外型獨特、族群稀少的豬鼻龜，因棲地破壞與非法飼養而面臨生存威脅，園區在接獲政府詢問後，立即盤點手邊資源，確認並調整可提供兩隻豬鼻龜安全的生活環境及飼養照顧，目前2隻豬鼻龜已入住探險島水族館，並安排不定時生態導覽，讓遊客認識其習性，傳遞拒絕棄養、尊重生命的保育理念。更多相關內容詳詢遠雄海洋公園官網。

