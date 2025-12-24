自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南鹽水「漫月美」行動 日本藝術家栗林隆首度在台現地創作《塩水の樹》

2025/12/24 22:07

《記憶的流動》在鹽水巷弄。（台南市文化局提供）《記憶的流動》在鹽水巷弄。（台南市文化局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水「月之美術館」推出2025漫月美行動，除了12件常設作品，並有7件全新的創作，在鹽水街區巷弄展出至明年3月8日。亮點作品是邀請曾參與「瀨戶內國際藝術節」等知名國際藝術活動的日本藝術家栗林隆，首度在台灣進行創作，在鹽水修德拜亭展出作品《塩水の樹》。

地方共創作品《交織．鹽水》。（台南市文化局提供）地方共創作品《交織．鹽水》。（台南市文化局提供）

策展人陳禹廷表示，提出邀請時，栗林隆得知台南歷經丹娜絲風災，因此構思《塩水の樹》獻給每一位生活在台南的人，期望在災後建立一個讓人駐足、欣賞，甚至開啟想像的空間，透過鏡面所形成的深度與重複，延長人們觀看作品的感受，回應人與土地在變動之後所需要的時間，也創造有趣的畫面與互動。

《塩水の樹》在鹽水修德拜亭，外覆樹皮，內有通道的鏡面折射。（台南市文化局提供）《塩水の樹》在鹽水修德拜亭，外覆樹皮，內有通道的鏡面折射。（台南市文化局提供）《塩水の樹》是鹽水漫月美的亮點作品。（台南市文化局提供）《塩水の樹》是鹽水漫月美的亮點作品。（台南市文化局提供）日本藝術家栗林隆，首度在台灣進行創作，在鹽水修德拜亭創作《塩水の樹》，獻給台南人。（台南市文化局提供）日本藝術家栗林隆，首度在台灣進行創作，在鹽水修德拜亭創作《塩水の樹》，獻給台南人。（台南市文化局提供）

《塩水の樹》由栗林隆以「樹」為基本形態，將其垂直結構切割開來，在中軸設置鏡面，使觀者的視覺在其中不斷延伸、反射，形成一個向內展開的空間。栗林隆與台灣的工班師傅在搭建架構過程中發現樹皮材料不敷使用，幸好透過藝術家游文富居中牽線，獲台大實驗林支援，大量取得創作樹皮材料，才能充分呈現作品完美的樣貌。其中樹木中間貼著鏡面玻璃，每一片的排列方式與角度都很嚴謹。

台南市文化局表示，《塩水の樹》著重呼應場域的氛圍，期望帶給觀眾更多可以靜心對土地與生活的思考，是一件白天、夜晚都值得靜靜觀賞的藝術創作。

漫月美行動在連成巷另有藝術家王振瑋作品《記憶的流動》、藝術家石孟鑫在魚鱗巷展出《路燈樹》作品，地方共創作品則有《月光下的約定》、《交織．鹽水》、《在田寮走一段》。

