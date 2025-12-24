自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

走向世界的她們 台史博「轉機」特展 回望台灣女子百年的移動與選擇

2025/12/24 22:16

「轉機：台灣女子移動紀事特展」即日起至明（2026）年8月30日於台史博展示教育大樓4樓第一特展室展出。（台史博提供）「轉機：台灣女子移動紀事特展」即日起至明（2026）年8月30日於台史博展示教育大樓4樓第一特展室展出。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台史博推出「轉機：台灣女子移動紀事特展」，以「移動」為關鍵字，回顧百年來台灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜與突破的可能，走向更寬廣的人生舞台。

台史博表示，特展結合館藏與重要借展文物，透過交通工具、藝術作品與生命物件，呈現女性行動與移動的多元樣貌。館藏包括漆有「消滅赤禍」標語的營業用三輪車、1980年代初期偉士牌機車，以及鄧麗君代言的機車廣告看板；借展文物則有畫家陳進經典畫作〈洞房〉、田徑名將紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏的物件，以及歌仔戲國寶小咪於藝霞歌舞劇團時期的演出服等，從不同領域勾勒女性移動的歷史軌跡。

台史博「轉機」特展展出畫家陳進的經典畫作〈洞房〉。（台史博提供）台史博「轉機」特展展出畫家陳進的經典畫作〈洞房〉。（台史博提供）

展覽以「行前準備」為起點，聚焦長期限制女性行動的社會規訓，包括纏足、養女制度與月經禁忌等議題，透過三寸金蓮、賣身契與月經布等文物，引導觀眾理解身體、階級與性別如何交織，形塑女性的行動邊界，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨的困境。

展場動線如同旅程，觀眾可選擇搭乘「國內線」或「國際線」，穿越9個登機門，走進16位女性的人生航道。「國內線」以台灣重要歷史時期為節點，呈現女性在不同年代的移動經驗，從日治時期新式產婆的出現、1949年戰亂中女性承擔照顧與重建責任，到1970年代鐵道隨車員、藝霞歌舞劇團的巡演生活，以及女工撐起「Made in Taiwan」經濟奇蹟的勞動身影，並延伸至女同志現身與安身經驗，以及1990年代女性權益運動與跨國婚姻議題。

「國際線」則帶領觀眾跨越海洋，追尋台灣女子走向世界的足跡，從首位進行環球旅行的台灣人張聰明，到陳進、林月雲、莊淑旂等人赴日深造，回望謝雪紅在俄羅斯的生命轉折，並呈現美國作為求學、移民與政治流亡之地的多重意義，最終走入三毛筆下的撒哈拉世界。

「轉機：台灣女子移動紀事特展」即日起展出至明（2026）年8月30日，相關資訊可至台史博官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應