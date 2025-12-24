走向世界的她們 台史博「轉機」特展 回望台灣女子百年的移動與選擇

「轉機：台灣女子移動紀事特展」即日起至明（2026）年8月30日於台史博展示教育大樓4樓第一特展室展出。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台史博推出「轉機：台灣女子移動紀事特展」，以「移動」為關鍵字，回顧百年來台灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜與突破的可能，走向更寬廣的人生舞台。

台史博表示，特展結合館藏與重要借展文物，透過交通工具、藝術作品與生命物件，呈現女性行動與移動的多元樣貌。館藏包括漆有「消滅赤禍」標語的營業用三輪車、1980年代初期偉士牌機車，以及鄧麗君代言的機車廣告看板；借展文物則有畫家陳進經典畫作〈洞房〉、田徑名將紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏的物件，以及歌仔戲國寶小咪於藝霞歌舞劇團時期的演出服等，從不同領域勾勒女性移動的歷史軌跡。

台史博「轉機」特展展出畫家陳進的經典畫作〈洞房〉。（台史博提供）

展覽以「行前準備」為起點，聚焦長期限制女性行動的社會規訓，包括纏足、養女制度與月經禁忌等議題，透過三寸金蓮、賣身契與月經布等文物，引導觀眾理解身體、階級與性別如何交織，形塑女性的行動邊界，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨的困境。

展場動線如同旅程，觀眾可選擇搭乘「國內線」或「國際線」，穿越9個登機門，走進16位女性的人生航道。「國內線」以台灣重要歷史時期為節點，呈現女性在不同年代的移動經驗，從日治時期新式產婆的出現、1949年戰亂中女性承擔照顧與重建責任，到1970年代鐵道隨車員、藝霞歌舞劇團的巡演生活，以及女工撐起「Made in Taiwan」經濟奇蹟的勞動身影，並延伸至女同志現身與安身經驗，以及1990年代女性權益運動與跨國婚姻議題。

「國際線」則帶領觀眾跨越海洋，追尋台灣女子走向世界的足跡，從首位進行環球旅行的台灣人張聰明，到陳進、林月雲、莊淑旂等人赴日深造，回望謝雪紅在俄羅斯的生命轉折，並呈現美國作為求學、移民與政治流亡之地的多重意義，最終走入三毛筆下的撒哈拉世界。

「轉機：台灣女子移動紀事特展」即日起展出至明（2026）年8月30日，相關資訊可至台史博官網查詢。

