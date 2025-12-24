潛進海底看台灣 李遠邀學子共賞《沈睡的水下巨人》

文化部今（24）日邀請曾參與文資局水下文化資產推廣課程與活動的國中小學員與種子教師一同欣賞紀錄片《沈睡的水下巨人》 。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（24）日包場舉辦《沈睡的水下巨人》觀影活動，邀請曾參與文化資產局水下文化資產推廣課程與活動的國中小學員與種子教師到場，與文化部長李遠、文化資產局局長陳濟民及導演李景白，一同感受海洋文化的感動與魅力。，亦期盼年輕世代從小培養尊重與保護水下文化資產的意識。

李遠說，《沈睡的水下巨人》是他擔任文化部長以來，唯一包場的一部電影，因為這部探討水下生態沉船，並以8K高畫質拍攝海底生態與沉船影像，呈現大海歷史記憶與文化故事的紀錄片，「很適合文化部包場」。

文化部長李遠（左起）、《沈睡的水下巨人》導演李景白、文資局長陳濟民合影。（文化部提供）

李景白分享，他一直認為海洋是台灣的母親，不管從生態、歷史的角度，「海洋都是台灣最大的資源」，所以他一直希望把海洋的故事說給更多人知道。

李遠表示，2015年《水下文化資產法》公布施行至今正好10週年，台灣在建立水下文化資產保存制度、調查研究及教育推廣方面已積累初步基礎，也依文史價值評估列冊10艘沉船。相信透過導演李景白冒著生命危險沉到水下所呈現的鏡頭，將讓大家看見每一艘船背後的故事及歷史。

文化部未來除持續水下文化資產的調查、研究及保存工作外，也將繼續推動水下文化資產推廣與教育向下扎根，包含與相關博物館所及學校合作開設水下文化資產講座、舉辦教師研習課程，以及規劃校園巡迴影展與繪本、桌遊等互動教材，期盼讓年輕一代從小就能認識蘊藏在台灣海底下寶貴的文明瑰寶。

