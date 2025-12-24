紙風車「368」20週年特別演出 別出心裁加碼首映紀錄片

紙風車將於2026年1月24日在台北表演藝術中心大劇院進行「368」20週年特別演出。2排左2起，導演楊力州、創意顧問吳靜吉、基金會董事長陳進財、執行長張敏宜。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368兒童藝術工程」自2006年12月24日啟動至今，即將邁進20週年，特別於今（24）日舉辦記者會，發表由楊力州導演拍攝製作「368」工程紀錄片，同時，宣告將於2026年1月24日，在台北表演藝術中心進行20週年特別演出。

紙風車表示，「368」已走遍全台灣368個鄉鎮2輪，第3輪也已經完成35個鄉鎮。19年共計累積超過812場演出、167萬名觀眾、19萬筆捐款支持。這些數字背後，有無數劇場工作者、贊助者及志工的努力付出。因此，紙風車文教基金會邀請金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝紀錄片，而一直陪伴孩子看紙風車演出的楊力州也一口答應。

20週年特別演出的下半場將安排《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映。（紙風車提供）

這部「劇場人」的紀錄片，也將安排在20週年特別演出中，在「劇場」中首映，同時結合部分紙風車368兒童藝術工程到各鄉鎮的演出劇目，讓觀眾在觀看紀錄片的同時，也能夠與台灣各地鄉鎮孩子一同感受及連結。紙風車團隊創意顧問吳靜吉博士認為，這種前半段是劇場演出，後半段紀錄片的形式，百老匯的導演與舞蹈界大師碧娜包許等，都曾用過，可說和世界級的藝術家英雄所見略同，也是紙風車的升級。

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》將由「巫頂」串場，上半場呈現368經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，宣示他「相信自己，堅持到底」的決心及意志；之後帶出以肢體連結世界名畫，展現力與美的〈身體練習曲〉；最後則是以獨特的螢光彩帶與神奇黑光棒，呈現經典黑光劇場〈慶典的喜悅〉。下半場就是《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映。

紙風車基金會董事長陳進財表示：「紙風車一直在做的事，就是希望台灣的兒童能在笑聲中長大，能培養積極、不放棄的人生觀。這場售票演出，結合現場演出及紀錄片，希望大家買票進劇場觀賞演出，一張票就是一份支持，支持孩子勇敢面對多變的未來。」詳詢OPENTIX。

