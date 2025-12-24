自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

金馬名導跟拍紙風車3年 為一事驚嘆「368」是巨大又神秘的計畫

2025/12/24 23:51

楊力州導演分享拍攝「368」紀錄片的歷程與感動。（紙風車提供）楊力州導演分享拍攝「368」紀錄片的歷程與感動。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕金馬獎最佳紀錄片導演楊力州為「紙風車368兒童藝術工程」拍攝的紀錄片，將於2026年1月24日，在台北表演藝術中心首映。從原來只是陪伴孩子看紙風車演出，到成為紀錄紙風車「368」歷程的導演，楊力州發現，「368」沒用政府的經費，卻能夠具備強大的能量，又走了這麼久，驚嘆真是「一個巨大卻神秘的計畫」。

每一次倒數，都是一群人一次次的準備。（紙風車提供）每一次倒數，都是一群人一次次的準備。（紙風車提供）

紀錄片的拍攝，原定2020年就展開，因為疫情與紙風車倉庫毀於祝融而延宕，之後，楊力州與團隊歷經3年跟進跟出，從台南將軍、高雄六龜、花蓮、台東到離島等，累積拍攝了超過200小時的內容，最後剪輯成一部近40分鐘的《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》。

《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》內容有1960年代譚維義醫師自美國攜兒帶女來到台灣，在屏東、台東為當時小兒麻痺的孩子醫療的珍貴影像開場；「368」的台前幕後，包括遠赴離島的演出、第2輪最後一場在高雄永安，以及第3輪在國家兩廳院不畏風雨宣示啟動。還有全鄉動員小額捐款促成演出的鄉民，熱心協助廣播演出訊息的里長們，協助場佈排椅子的志工們等，將默默付出的小人物身影貫穿全片，也傳達出紙風車藝術工程20年來對台灣所有孩子、家庭的意義。

紀錄片中，工作人員用心製作大型布旗，感謝捐款力助368巡演的單位。（紙風車提供）紀錄片中，工作人員用心製作大型布旗，感謝捐款力助368巡演的單位。（紙風車提供）

楊力州形容，「368」如同媽祖繞境一般守護每一個地方的小孩，讓人看到孩子的笑容。其中最觸動他的，就是孩子們問到「你們甚麼時候還會再來？」的期盼，是給孩子藝術的啟蒙。紙風車則表示，1月24日的首映，上半場還有「20週年特別演出」，邀請觀眾一起回望20年的初心，也把這份感動繼續傳遞。

