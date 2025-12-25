故宮捷克展將閉幕 最期待〈翠玉白菜〉平安返國的他吐心聲

最期待〈翠玉白菜〉平安返台的是故宮院長蕭宗煌（右），捷克國家博物館總館長盧卡其（左）則承諾將親自押運文物返台。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由〈翠玉白菜〉領銜前往捷克國家博物館展出的「故宮文物百選及其故事」，自9月12日開幕至今，已吸引接近30萬名參觀者，完全不輸給該館上一檔爆棚的特展「Lucy and Selam」（露西與賽蘭，距今約320萬年的人猿化石）。故宮院長蕭宗煌雖然開心國際文化交流看到好成績，但不否認其實只要白菜一天沒回來，他的壓力就不曾稍減。

〈翠玉白菜〉平安返國後，2月就要重回北院鎮館展出，圖為副院長余珮瑾說明2026年展覽計畫。（記者凌美雪攝）

此次捷克展凝聚眾人心力，包括捷克參、眾議院國會領袖及兩國外交、文化等政府部門鼎力協助，見證了台灣文化與外交走向世界的重要里程，不僅深化台捷之間文化交流，更體現民主社會間的理解與友誼。

請繼續往下閱讀...

大展開幕時，捷克國家博物館總館長盧卡其即預告，12月31日展期結束後，他將親自押運文物回台灣，親手將〈翠玉白菜〉這個記誌兩國深厚情誼的寶物，交還給故宮，安全送交到院長手上，身為故宮院長的蕭宗煌可說比任何人都期待，他說，「如果不能確保白菜平安回到故宮，可以說自己這一輩子公務員就白做了。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法