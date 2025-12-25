自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏縣新住民親子共創雙語繪本 東南亞寓言文化引人入勝

2025/12/25 14:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣新住民媽媽鄭思敏和孩子林秝銨、林奕勝合力完成中文、馬來語雙語繪本《小猴子與鼠鹿》，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為創作主角，透過親子共創形式，分享東南亞的文化與故事。

馬來西亞新住民媽媽鄭思敏（右起）和女兒林秝銨、兒子林奕勝共同創作雙語繪本《小猴子與鼠鹿》。（記者羅欣貞攝）馬來西亞新住民媽媽鄭思敏（右起）和女兒林秝銨、兒子林奕勝共同創作雙語繪本《小猴子與鼠鹿》。（記者羅欣貞攝）

來自馬來西亞的鄭思敏表示，故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具。她回想自己小時候常聽寓言故事，雖然臺灣長期推動親子共讀，然在教養孩子的過程中，她發現很少看見東南亞母國文化的經典寓言故事，因此參與屏東縣政府文化處的「屏東縣新住民社造培力計畫」，讓孩子發揮畫畫的興趣，一起將東南亞寓言故事轉化為適合親子共讀的繪本作品。

親子3人以鼠鹿為主角創作《小猴子與鼠鹿》雙語繪本，鄭思敏說，鼠鹿在馬來文化中是聰明熱心的象徵，常出現於神話、寓言故事。故事內容是描述頑皮的小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿如何發揮機智改變小猴子的行為。繪本已申請國家圖書館編碼，並發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語的學校，成為孩子認識東南亞文化的新閱讀資源。

該繪本由就讀屏榮高中多媒體設計科的林秝銨繪製插畫，她表示，媽媽從馬來西亞帶回一本寓言故事，但這本書只有文字沒有圖像，於是發想可以藉由繪本分享，為將植物、動物畫得更貼近故事內容，她到田裡拍照、上網搜尋資料，從構圖到印製完成花了3個月。

屏東縣府文化處指出，新住民親子以寓言、繪本與語言教學為核心的創意發展，讓馬來西亞文化在屏東扎根，也為親子閱讀帶來多元的可能。除了推動「新住民社造培力計畫」，屏東總圖4樓也設有多元文化專區，提供多國圖書期能帶動閱讀風氣、增廣文化視野。

