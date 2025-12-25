自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新竹縣總圖3次變更＋缺工延宕工期 拚明年底啟用

2025/12/25 14:23

新竹縣立總圖書館新建工程2022年2月動工，但由於施工期間歷經3次變更設計，加上缺工嚴重，縣長楊文科今天宣布，總圖明年底正式啟用。（記者廖雪茹攝）新竹縣立總圖書館新建工程2022年2月動工，但由於施工期間歷經3次變更設計，加上缺工嚴重，縣長楊文科今天宣布，總圖明年底正式啟用。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新總圖再等等！新竹縣立總圖書館新建工程2022年2月動工，經室內裝修工程，原訂今年底開館，但由於施工期間歷經3次變更設計，加上缺工嚴重，工期一再延宕，明年上半年開館已跳票，縣長楊文科今天宣布，總圖明年底正式啟用。

新竹縣總圖基地臨竹北市自強三路及東興圳水岸綠地，新建工程獲教育部核定補助2.8億元，因應疫情期間物價飆漲，縣府自籌款數度加碼，含室內裝修和智慧圖書館資訊系統，合計總經費約11.5億。其中，土建工程在第五次招標程序中決標，2022年2月22日開工，工期750日歷天，原訂2024年完工；室內裝修工程今年9月開工，工期270日曆天。

縣府文化局長朱淑敏說明，總圖開工後，施工過程發現實際現場與設計圖存有落差，包括主體結構、機電空調系統、屋頂等必須修正，陸續辦理3次變更設計；期間，營造廠商遭逢嚴重缺工問題，也都影響到工期。此外，已發包的室內裝修工程，工期長達270天，雖已視情況進場施工，但綜合評估各方因素，仍將開館日調整為明年底。

新竹縣立總圖書館土建工程含室內裝修和智慧圖書館資訊系統，合計總經費約11.5億元。（記者廖雪茹攝）新竹縣立總圖書館土建工程含室內裝修和智慧圖書館資訊系統，合計總經費約11.5億元。（記者廖雪茹攝）

楊文科表示，除總圖明年底正式啟用，全縣將有11座圖書館同步啟動空間升級。其中，芎林鄉和竹東鎮圖書館獲教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」補助；竹北市本館和福德館、竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、北埔鄉、寶山鄉等7處圖書館，獲客委會核定「文化發電機計畫」補助，竹東鎮二重里公5公里獲客委會「客庄創生環境營造計畫」補助興建客庄交流中心。

此外，現有文化局圖書館將肩負新使命，轉型為「兒少主題圖書館」。連同縣款預算補助鄉鎮市圖空間改造及閱讀推廣，軟硬體的全面翻新，期許讓圖書館從單純的藏書空間，蛻變為兼具美學與機能的「社區文化客廳」，開啟竹縣閱讀的新里程碑。

新竹縣立總圖書館室內裝修工程已進場施工。（記者廖雪茹攝）新竹縣立總圖書館室內裝修工程已進場施工。（記者廖雪茹攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應