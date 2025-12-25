新竹縣總圖3次變更＋缺工延宕工期 拚明年底啟用

新竹縣立總圖書館新建工程2022年2月動工，但由於施工期間歷經3次變更設計，加上缺工嚴重，縣長楊文科今天宣布，總圖明年底正式啟用。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新總圖再等等！新竹縣立總圖書館新建工程2022年2月動工，經室內裝修工程，原訂今年底開館，但由於施工期間歷經3次變更設計，加上缺工嚴重，工期一再延宕，明年上半年開館已跳票，縣長楊文科今天宣布，總圖明年底正式啟用。

新竹縣總圖基地臨竹北市自強三路及東興圳水岸綠地，新建工程獲教育部核定補助2.8億元，因應疫情期間物價飆漲，縣府自籌款數度加碼，含室內裝修和智慧圖書館資訊系統，合計總經費約11.5億。其中，土建工程在第五次招標程序中決標，2022年2月22日開工，工期750日歷天，原訂2024年完工；室內裝修工程今年9月開工，工期270日曆天。

縣府文化局長朱淑敏說明，總圖開工後，施工過程發現實際現場與設計圖存有落差，包括主體結構、機電空調系統、屋頂等必須修正，陸續辦理3次變更設計；期間，營造廠商遭逢嚴重缺工問題，也都影響到工期。此外，已發包的室內裝修工程，工期長達270天，雖已視情況進場施工，但綜合評估各方因素，仍將開館日調整為明年底。

新竹縣立總圖書館土建工程含室內裝修和智慧圖書館資訊系統，合計總經費約11.5億元。（記者廖雪茹攝）

楊文科表示，除總圖明年底正式啟用，全縣將有11座圖書館同步啟動空間升級。其中，芎林鄉和竹東鎮圖書館獲教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」補助；竹北市本館和福德館、竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、北埔鄉、寶山鄉等7處圖書館，獲客委會核定「文化發電機計畫」補助，竹東鎮二重里公5公里獲客委會「客庄創生環境營造計畫」補助興建客庄交流中心。

此外，現有文化局圖書館將肩負新使命，轉型為「兒少主題圖書館」。連同縣款預算補助鄉鎮市圖空間改造及閱讀推廣，軟硬體的全面翻新，期許讓圖書館從單純的藏書空間，蛻變為兼具美學與機能的「社區文化客廳」，開啟竹縣閱讀的新里程碑。

新竹縣立總圖書館室內裝修工程已進場施工。（記者廖雪茹攝）

