科技藝術打造多感官沉浸式體驗 「流光藝境」首展駁二登場

加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展「流光藝境」，以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻。（夢蓮花文化藝術基金會提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展「流光藝境」，以她獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知，作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光。

藝術家ZHEN-RU是在海外生活多年的加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者。ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索。對ZHEN-RU而言，藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧，以及療癒人心的力量，為世界注入溫柔而堅定的能量。

「流光藝境」展覽以ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，由草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手黑川互動媒體藝術、移動故事屋&陳昱榮、參零肆3組台灣科技藝術團隊參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。

夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，「流光藝境」展覽以「六境」做為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，前5境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則做為整段感知旅程的歸返，觀者得以與內在進行深度對話，展期自25日起至明年3月3日。

