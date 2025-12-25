自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

吉爾特伯格雙協奏曲之夜 詮釋蕭氏幽微複雜情感中的青春光影

2025/12/25 16:55

指揮家布洛許（右起）與鋼琴家吉爾特伯格，將攜手呈現蕭斯塔科維奇2首鋼琴協奏曲；其中，第1號鋼琴協奏曲是蕭氏19歲所作，鋼琴與小號的對話形成生氣盎然的曲風，由北市交小號代理首席魏廷安（左）演出。（新象藝術提供）指揮家布洛許（右起）與鋼琴家吉爾特伯格，將攜手呈現蕭斯塔科維奇2首鋼琴協奏曲；其中，第1號鋼琴協奏曲是蕭氏19歲所作，鋼琴與小號的對話形成生氣盎然的曲風，由北市交小號代理首席魏廷安（左）演出。（新象藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）再登台，將於明（26）日晚間在台北國家音樂廳演出。這次他親自為音樂會策劃了雙協奏曲，攜手法國指揮亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）與北市交，回溯蕭斯塔科維契幽微複雜的情感與矛盾中，屬於青春光影間的交響。

吉爾特伯格與布洛許兩位同時擁有猶太血統的音樂家，此次訪台，時值雪梨海灘槍擊事件引發全球對反猶太浪潮的關注，被問及目前在國際演出是否遭遇困難？雖然都自認幸運無阻，但也提出了一些音樂家視角的看法。 吉爾特伯格說，以色列交響樂團曾因抗議團體的行動中斷演出，他們在音樂生涯中經歷過多次這樣的事情。布洛許則表示，他不會將這些問題過度聯繫在一起。布洛許認為，做為藝術家，應該專注於表達作曲家的情感，而不是將太多政治帶入音樂中。不過，他也坦承，現今社會中每個人都有強烈意見，這使得保持中立變得困難。

而這次音樂會將詮釋的蕭斯塔科維契的音樂，似乎有著殊途同歸的共感。吉爾特伯格認為，蕭斯塔科維契的創作生涯深受政治局勢影響，尤其是在史達林體系的攻擊下，徹底改變了蕭斯塔科維契的生活，「蕭斯塔科維契成功地將這種複雜的情感以音樂的形式表達出來，讓人深刻感受到他所經歷的歷史與個人掙扎。他的作品不僅是音樂的享受，更是對那個動盪時代的深刻反思。」

不過，這次音樂會的曲目，包括蕭斯塔科維契2首鋼琴協奏曲和第一號交響曲，在某種狀態下，可視為史達林體系衝擊前的狀態，雖然第2號鋼琴協奏曲是史達林體系攻擊後所作，但因是為兒子19歲生日而作，也是那時期罕見較青春樂觀的，吉爾特伯格將以細緻詮釋，揭示光中無聲的回望。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應