吉爾特伯格雙協奏曲之夜 詮釋蕭氏幽微複雜情感中的青春光影

指揮家布洛許（右起）與鋼琴家吉爾特伯格，將攜手呈現蕭斯塔科維奇2首鋼琴協奏曲；其中，第1號鋼琴協奏曲是蕭氏19歲所作，鋼琴與小號的對話形成生氣盎然的曲風，由北市交小號代理首席魏廷安（左）演出。（新象藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕以色列鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）再登台，將於明（26）日晚間在台北國家音樂廳演出。這次他親自為音樂會策劃了雙協奏曲，攜手法國指揮亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）與北市交，回溯蕭斯塔科維契幽微複雜的情感與矛盾中，屬於青春光影間的交響。

吉爾特伯格與布洛許兩位同時擁有猶太血統的音樂家，此次訪台，時值雪梨海灘槍擊事件引發全球對反猶太浪潮的關注，被問及目前在國際演出是否遭遇困難？雖然都自認幸運無阻，但也提出了一些音樂家視角的看法。 吉爾特伯格說，以色列交響樂團曾因抗議團體的行動中斷演出，他們在音樂生涯中經歷過多次這樣的事情。布洛許則表示，他不會將這些問題過度聯繫在一起。布洛許認為，做為藝術家，應該專注於表達作曲家的情感，而不是將太多政治帶入音樂中。不過，他也坦承，現今社會中每個人都有強烈意見，這使得保持中立變得困難。

而這次音樂會將詮釋的蕭斯塔科維契的音樂，似乎有著殊途同歸的共感。吉爾特伯格認為，蕭斯塔科維契的創作生涯深受政治局勢影響，尤其是在史達林體系的攻擊下，徹底改變了蕭斯塔科維契的生活，「蕭斯塔科維契成功地將這種複雜的情感以音樂的形式表達出來，讓人深刻感受到他所經歷的歷史與個人掙扎。他的作品不僅是音樂的享受，更是對那個動盪時代的深刻反思。」

不過，這次音樂會的曲目，包括蕭斯塔科維契2首鋼琴協奏曲和第一號交響曲，在某種狀態下，可視為史達林體系衝擊前的狀態，雖然第2號鋼琴協奏曲是史達林體系攻擊後所作，但因是為兒子19歲生日而作，也是那時期罕見較青春樂觀的，吉爾特伯格將以細緻詮釋，揭示光中無聲的回望。詳詢OPENTIX。

