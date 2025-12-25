自由電子報
藝文 > 即時

重溫〈橄欖樹〉！夢土上的李泰祥 1/3台南涴莎藝術館聽見大師

2025/12/25 20:46

《夢土上的李泰祥》音樂會明年1月3日在涴莎藝術館登場。（涴莎藝術展演中心提供）《夢土上的李泰祥》音樂會明年1月3日在涴莎藝術館登場。（涴莎藝術展演中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣音樂大師李泰祥辭世10年，他以音樂對抗病痛、以創作回應時代的生命姿態，至今仍深深感動世人。即使時代快速更迭，他的作品仍以獨特氣質與深度跨越世代，被不斷傳唱，成為華語音樂史上不可取代的文化象徵。

李奕青（右）、林芊君（左）共同策劃紀念音樂大師李泰祥的經典歌曲音樂會。（涴莎藝術展演中心提供）李奕青（右）、林芊君（左）共同策劃紀念音樂大師李泰祥的經典歌曲音樂會。（涴莎藝術展演中心提供）

延續去年《李泰祥夢土上》系列，《夢土上的李泰祥》音樂會明年1月3日晚間7點30分在涴莎藝術館登場，以大師重要作品為核心，回望其橫跨古典、民歌、流行與舞台劇音樂的創作歷程，展現如弘一大師、貝多芬、梵谷般，以生命鍛造藝術的強大能量。

《夢土上的李泰祥》音樂會將於台南涴莎藝術館登場。（涴莎藝術展演中心提供）《夢土上的李泰祥》音樂會將於台南涴莎藝術館登場。（涴莎藝術展演中心提供）

戒嚴時期遭禁的〈橄欖樹〉，最終成為華語音樂不朽經典，象徵時代轉折，也奠定李泰祥的歷史地位。然而，隨著作品進入民歌與流行市場，他在古典與跨界藝術上的成就一度被忽略，直到2014年榮獲國家文藝獎，社會才重新看見這位深愛土地、勇於創新的阿美族音樂巨匠。

李泰祥之子李奕青說，希望透過音樂會讓更多人聽見父親的旋律與理念；李泰祥媳婦、女高音林芊君也指出，以音樂會紀念公公辭世10年深具意義，在涴莎藝術館舉辦，更添溫度與完整性。

今年亦逢詩人鄭愁予辭世，李泰祥與其多年相知相惜，〈錯誤〉等作品成為文學與音樂交融典範，本場演出特別加入〈野店〉與〈錯誤〉致敬。演出由台南應用科技大學流行音樂系師生攜手打造，以跨世代、跨風格詮釋經典，曲目包括〈歡顏〉、〈祝福〉、〈雨絲〉、〈橄欖樹〉、〈走在雨中〉等，讓經典在當代舞台再次發聲。

