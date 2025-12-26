自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

馮光遠《給我報報》大驚奇 「金馬奮獎」將首辦實體頒獎典禮

2025/12/26 01:27

馮光遠臉書預告今年「金馬奮獎」將受度舉辦實體頒獎典禮。（翻攝自馮光遠臉書）馮光遠臉書預告今年「金馬奮獎」將受度舉辦實體頒獎典禮。（翻攝自馮光遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕作家馮光遠創辦的《給我報報》，每年歲末都會針對台灣政治進行年度回顧，並自創「金馬奮獎」，專門表揚一年來最荒謬、最荒唐、最匪夷所思的新聞人物或事件。2025年度的「金馬奮獎」，預定於2026年1月4日晚間7:30公布，但這次非常特別，將會是現場實體頒獎典禮。

「金馬奮獎」緣起於2008年馬英九執政時期，當時的苗栗縣長劉政鴻建了一個「馬英九奮鬥館」，被譏為「馬屁館」，《給我報報》便以此為靈感，將年度新聞獎項更名為「金馬奮獎」，顧名思義，是「金馬獎」與「馬奮館」的合體，即仿照金馬獎的評審方式與給獎獎項，至今已超過10餘年，每次公布都好笑至極，引人噴飯，但諷刺的力道也引人深思。

馮光遠近日在臉書貼文預告這次「金馬奮獎」的公布訊息，貼文指出，2025年「金馬奮獎」競爭格外激烈，主因在於，「整整一年，許多政治人物的馬腳紛紛露出，另外，許多成長在自由民主環境裡的台灣人，其隱藏多年的舔共習性，也終於忍不住了，展現在國人面前。」

最重要的是，今年的「金馬奮獎」不再只用文字跟大家一起笑，而是將首次以現場表演形式登台，於頒獎典禮中公布，地點選在音響極佳的十方音樂劇場，馮光遠將親自擔任主持人。馮光遠寫到：「因為這是報報『金馬奮獎』成立以來，首次實體的頒獎典禮，因此開放售票，讓各方人士得以前往觀禮。」

票價的訂價也不忘諷諭：「原本訂為八千，可是經同仁提醒，上次有個柯姓人士舉辦阿里不達演唱會竟索價八千，同仁討論後，為了不讓有前科的馮光遠也鋃鐺入獄（甚至加重刑期），於是自動減掉一個零，定價八百。」不過，這個實體頒獎典禮，得獎「政客」如何演？十足令人好奇。購票連結詳網址（https://www.accupass.com/go/Jinmafen

