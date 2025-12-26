自由電子報
楊麗花特展亮相超吸睛私人珍藏 觀眾驚嘆：如本尊在場

2025/12/26 01:46

展覽入口第一件展品為仿真人形，穿著楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，栩栩如生。（傳藝中心提供）展覽入口第一件展品為仿真人形，穿著楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，栩栩如生。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫於今年獲得行政院文化獎的歌仔戲國寶楊麗花，首次大型個人特展昨（25）日在國立傳統藝術中心宜蘭園區正式開展，除重現電視攝影棚佈景，還有AI互動體驗讓觀眾有機會與楊麗花「同台共演」，讓粉絲驚奇的是，楊麗花親自設計著華麗戲服的仿真人形，在展覽入口處迎賓，讓人一時以為本尊在現場。

傳藝中心表示， 楊麗花的演藝生涯見證了歌仔戲從內台、廣播、電影、電視，再到大舞台的發展與突破。此次展覽獲得公共電視、國家電影及視聽文化中心及台視無償授權提供相關資源，楊麗花也提供多件珍貴展品，包括楊麗花親自設計的演出服裝及道具等，以4大單元完整呈現楊麗花的藝術成就。

除有楊麗花珍貴的影音、照片、演出戲服、電視道具外，展覽中更重現宏偉的電視歌仔戲佈景「乾清宮」，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的《薛丁山與樊梨花》演出場景；展覽更結合AI互動體驗，花迷可與楊麗花合照，或變身女主角，實現與楊麗花同台共演的夢想。

