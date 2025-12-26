限制級
明華園黃字戲劇團演出《三抄府》 今晚7點在桃園慈護宮登場
「明華園黃字戲劇團」將在桃園市桃園慈護宮演出《三抄府》。（桃園市政府提供）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕「明華園黃字戲劇團」今天（26日）晚間7點，將在桃園市桃園慈護宮演出《三抄府》，故事敘述孫臏、龐涓相識於雲夢山為同門師兄弟，後因龐涓忌憚孫臏才能，龐涓出仕魏國擔任將軍後陷害孫臏被處以臏刑，孫臏為保命而裝瘋，魏國大夫朱亥施以援手帶孫臏返家，而引來龐涓多次抄府。
「明華園黃字戲劇團」將在桃園市桃園慈護宮演出《三抄府》。（桃園市政府提供）
桃園市政府文化局為推廣閩南傳統民俗藝術，主辦「2025閩南傳統藝術巡演」，今天邀來明華園黃字戲劇團演出《三抄府》，文化局表示，明華園黃字戲劇團由明華園第3代陳子陽領軍，於1999年正式成軍，在民間節慶廟會、建醮慶典、文化場域、兩岸學術交流多次演出，累積豐富經驗，表演形式除沿襲南部歌仔戲外台戲的「緊、迭、快」，更融入許多新表演風格與型態，為歌仔戲注入一股新生命。
《三抄府》故事精采，全劇有優美身段與唱腔，更展現歌仔戲的絕佳魅力，民眾可免費入場觀賞，相關資訊可洽詢桃園文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw/）。
「明華園黃字戲劇團」將在桃園市桃園慈護宮演出《三抄府》。（桃園市政府提供）
